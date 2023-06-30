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1圖秒懂！離行人多遠才沒事？不讓行人罰6000　警方2開罰條件公開

▲▲不停讓行人今天起重罰6000元，但轉彎後行人才衝出也算違規嗎？警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）
▲▲不停讓行人今天起重罰6000元，但轉彎後行人才衝出也算違規嗎？警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）

記者徐銘穗/綜合報導

行人帝王條款今天上路，汽車駕駛人不停讓行人今（30）天起將重罰6000元，不過上月初試行實施「路口不停讓行人大執法」首周就取締了4萬1690件違規，眾多「違規者」跳出來喊冤，指稱「我轉過去，行人才突然衝出來」，為免今重罰6000元上路，取締亂象再現。《NOWnews今日新聞》以交通部目前公開「路口不停讓行人」原則製圖，讓讀者一圖秒懂，守住自己荷包也護住行人安全。

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「不停讓行人」取締認定標準，從5月1日全國大執法時的2取締要件，1即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），2以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內。後來6月21日，警政署又突然宣布，「路口無論距離遠近」，駕駛都要停讓行人，但因執法方案過於嚴格，會影響車流順暢，引發民怨，取締標準又重回3公尺規範。

▲「不停讓行人」2取締要件，1即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），2以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲「不停讓行人」2取締要件，1即是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），2以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內。（示意圖／記者徐銘穗攝）
完整6月30日交通新制可詳見【今起不讓行人噴6千！「駕駛人8大QA」一次看　13項檢舉項目恢復】報導。而停讓行人新規定也不再侷限路口或路段上的行人穿越道（斑馬線），沒畫斑馬線的交岔路口，也同樣要暫停讓行人先通過。

至於不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮兩類，前者取締必須符合2條件，即是汽車車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，就會被認定違規。

機車及慢車部分，只要行近行人穿越道線，也是以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，2點為違規構成要件。6月30日起，汽車駕駛未停讓行人罰6000元，且將記點3點加道安講習3小時；機車駕駛則罰1200元，慢車駕駛罰300元。

若不停讓行人又釀行人傷亡，得重處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並加重肇事者1/2刑事責任。除罰金外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

警政署交通組科長蔡忠義告訴《NOWnews今日新聞》說，駕駛轉彎時只要見到行人在路口準備過馬路，就該停下讓行人通過，原則上警方以攔停舉發為執行原則，如遭罰駕駛有異議，認為是先轉彎後行人才衝過來，但因檢舉照片為平面難以辨識，可檢附動態行車紀錄器畫面，依法向警察機關或監理單位提出申訴。

▲駕駛人應該停讓行人的區域。（圖/交通部提供）
▲駕駛人應該停讓行人的區域。（圖/交通部提供）

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