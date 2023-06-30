1圖秒懂！離行人多遠才沒事？不讓行人罰6000　警方2開罰條件公開

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完整6月30日交通新制可詳見【今起不讓行人噴6千！「駕駛人8大QA」一次看 13項檢舉項目恢復】報導。而停讓行人新規定也不再侷限路口或路段上的行人穿越道（斑馬線），沒畫斑馬線的交岔路口，也同樣要暫停讓行人先通過。
至於不停讓行人先行的取締認定原則，可分為路口無人指揮與有義交、導護志工指揮兩類，前者取締必須符合2條件，即是汽車車頭已進入行人穿越道（斑馬線），以及距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，就會被認定違規。
機車及慢車部分，只要行近行人穿越道線，也是以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，2點為違規構成要件。6月30日起，汽車駕駛未停讓行人罰6000元，且將記點3點加道安講習3小時；機車駕駛則罰1200元，慢車駕駛罰300元。
若不停讓行人又釀行人傷亡，得重處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並加重肇事者1/2刑事責任。除罰金外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。
警政署交通組科長蔡忠義告訴《NOWnews今日新聞》說，駕駛轉彎時只要見到行人在路口準備過馬路，就該停下讓行人通過，原則上警方以攔停舉發為執行原則，如遭罰駕駛有異議，認為是先轉彎後行人才衝過來，但因檢舉照片為平面難以辨識，可檢附動態行車紀錄器畫面，依法向警察機關或監理單位提出申訴。