小紅老師遞狀後回擊NONO「我等你」！開告4名網友恐嚇、誹謗罪
網紅直播主「小紅老師」今（30）日下午到台北地檢署按鈴申告，對藝人NONO（陳宣裕）提出涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名，目前累積受害女子達25人，NONO則透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」稍早，小紅老師結束兩小時的偵查，於遞狀後再度受訪，得知NONO回應後直呼：「太棒了，他終於有回應了，他要跟我進入司法，好，我等他！」正面迎戰NONO。
記者郭佩蓉/台北報導
小紅老師遞狀後受訪，透露證據是夠的，但目前無法轉述證人說法，也無法公開，「我發現這可能是無底洞，受害者像肉粽一樣串起來」。此外，小紅老師也透露有對四名網友提吿恐嚇、性騷擾及誹謗，分別是三男一女，坦言自己對很多惡意留言、私訊感到很害怕。
不過，小紅老師也表示，既然她已經開炮，就會繼續做下去，「很多受害者發生的事，可能這輩子只有我知道，她們的老公、小孩也都不知道，之後可能會有愈來愈多」，最後她也呼籲網友們：「不要用看戲方式，因為很多人很辛苦，就這樣要過一輩子。」
※【NOWnews 今日新聞
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