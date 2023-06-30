學者籲放寬私校退場規定　青團憂給彈性、私校將以拖待變

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高雄大學法學院教授廖義銘指出，一旦私校被列為專輔學校，形同被教育部接管，最後只能退場、停辦，根本無法轉型，若有學校不滿，或有新的財團入主董事會，並做了轉型規劃提報教育部，卻被教育部打回票，很有可能不滿教育部行政處分而提出行政訴訟，最後打到憲法法庭，曠日廢時，不如教育部修改退場條例，給學校彈性轉型的空間。
他建議修改退場條例第14條，教育部應將董事會改組從事前核准，改為事後報備；至少讓學校原經營團隊、董事獲得三分之一席次；公益董事應重新定位為專業董事，成為財團與原學校經營團隊之間的中介角色，協助輔導董事會。
退場條例第14條規定，專輔學校經學校主管機關核定或命令停止全部招生時，學校法人主管機關應同時解除學校法人全體董事職務，重新組織董事會；其專任教職員及學者專家擔任董事人數，不得少於董事總數四分之三，其中三分之一應優先由專任教職員擔任為原則，不受學校法人捐助章程規定之限制。前項擔任董事的專任教職員及學者專家不得為原學校法人董事長、董事、監察人的配偶、三親等以內血親、姻親。
高教工會組織部主任林柏儀指出，在幾個私校退場的案例，看見資方為了特權，把學校辦倒，還想續命，把師生趕走、只想要財產，但私校並非私人財產，是捐資興學者，基於公共利益，服務社會的一筆資金，因此政府才會補助私校、容許私校收取學雜費、還能抵稅，因為這是公益事業；同理，董事會非私校所有者，只是代管、監督這筆基金有無妥善使用的團隊，平常當然會尊重董事會決定與組成，但若發生欠薪、嚴重教育品質不佳，而難以改善，無法回到當初這筆資金捐贈目的，政府絕對要進場，不能讓該基金流為個人、特殊利益所使用。
林柏儀說，私校基於上述種種原因，被列為專輔學校，公權力當然要強行介入，讓教職員、學者專家在董事會組成上有更多份額，高教工會甚至希望政府在私校被列專輔前就進場。
他指出，現行許多私校辦學積非成是，很多董事會把學校當成家產、甚至傳到第三代，董事不是選賢與能，而是給自己人或給錢的人當，就是因為過去只有私校法，縱容這樣的現象，才會有退場條例的出現。他怒批，這些學校董事會都辦到出狀況，不引咎辭職，讓政府協助善後已經很可恥，還想佔有席次，簡直是不顧師生和教育。
趙元亨認為，私校被列為專輔而邁入退場程序，正是因為過往在沒有退場條例的情形下，私校對於相關問題沒有警覺，導致問題就算發生了也沒有積極處理，如果回到更彈性的條文或空間，那私校是否會繼續以拖待變？而停招後的董事會組成，在邁入專輔程序後，學生們更想知道的是，自己能否畢業或是會安置到哪間學校等，要能夠處理好這些問題才是為學生著想。