房市賣壓來了！七都「這3區」是重災區　新案待售率都超過7成

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擁有地段加持的雙北市，這次表現相對穩健，像是北市松山、新北泰山及鶯歌等地待售率都僅4成多，反觀賣壓較大區域除了是因重劃供給如北投、三重，導致推案水位較高外，也有像大安區是因地段精華，建商多主打高總價、大坪數型產品，去化速度較一般建案來得更慢所致。
鄰近桃園市上榜區域清一色是集中在推案量大的重劃區，像是觀音區就在草漯重劃區內的個案挹注下，待售量持續水漲船高。
近年房市由裡熱到外的新竹，不僅東區、竹北市等精華地段推案火燙，周邊區域同樣一路向上衝，像新豐鄉過往雖距市區較遠，關注度及量體有限。不過受惠鄰近竹北房市崛起，近期陸續有指標案進場，挹注逾500多戶供給，使當地銷售壓力陡增。
往南走台中市則有沙鹿、大里及豐原等地上榜，整體待售率介於5至6成間，其中沙鹿區近年憑藉親民房價聲量大開，其供給主力「新站重劃區」更有新業、久樘、精銳等品牌建商插旗。現階段當地推案因價格漲幅過大，加上去年房市開始變天，整體待售率突破6成，為台中最高的行政區。
南二都賣壓同樣不小，台南市待售率普遍都在6成以上，供給量最大的東區，則在平實重劃區為首的新案進場下賣壓急遽升高。至於佳里區過往推案量能平平，但近來受「南科概念區」如善化、新市等地房價高漲擠壓，陸續有外地購屋客在當地置產，也讓建商在此主推大樓、華廈等產品，導致待售壓力衝高。
至於高雄，原本就屬北高雄推案熱區的橋頭、仁武等地，除了因大環境衝擊使建案去化放緩，同時間亦有大量體指標案墊高量能，造成待售量一路追高，就連過往量能保守的小港區，目前線上就有逾千戶量體銷售中，令人頗為吃驚。