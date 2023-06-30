巷仔內／越南經濟出了什麼問題？全球供應鏈新基地遇「內憂外患」

60多年沒睡覺！越南8旬翁爆紅　稱越戰後患「永久性失眠」

▲ 越南一名老翁聲稱自己已六十多年沒有睡覺。（圖／翻攝自影片）
▲ 越南一名老翁聲稱自己已六十多年沒有睡覺。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南一名8旬老翁因聲稱自己已經60多年沒有睡覺而爆紅，在接受當地媒體和網紅們訪問時，他透露由於曾經歷過戰爭，造成自己「永久性失眠」。

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根據當地媒體報導，越南80歲男子泰玉（Thái Ngọc）自1952年以來就沒有閉眼睡著過，他的家人、朋友和鄰居都表示從未見過泰玉睡覺。

報導指出，泰玉從來沒有因為缺乏適當休息而產生任何生理或健康上的影響。

當他一夕爆紅後，受到國際媒體和網紅的關注。美國旅遊YouTuber「德魯賓斯奇」（Drew Binsky）親自前往越南探訪泰玉的日常生活起居，並將泰玉形容為「超人」。

其實過去有不少醫療人員對他進行檢查，然而都沒辦法獲悉確切原因，且沒辦法證實他是否真的無法入眠。

泰玉向德魯賓斯奇說，他醒著的時間幾乎都在工作，白天務農、晚上釀酒，攝取大量飲料是他大部分精力來源。

德魯賓斯奇認為，泰玉無法入睡可能是1955年至1975年經歷創傷後壓力症候群（PTSD）。

德魯賓斯奇為了證實此事，便詢問泰玉是否可以一起入眠。泰玉僅在凌晨四點多時躺下一下，卻沒有入睡。

目前金氏世界紀錄，最長時間不睡覺的人是1963年的一名17歲高中生，當時他藉由可口可樂、音量很大的音樂與洗冷水澡，連續264小時（11天）不睡覺，而且旁邊有醫生們輪流監視。另一名沒有醫生監視的紀錄領先人則是一名美國成年男子，他在1986年以453小時又40分（18天21小時40分）領先高中生，但由於沒有醫生監視，專家無法肯定他的紀錄。

因為長期不睡覺有害人體健康，金氏紀錄在1997年便停止受理這項紀錄的挑戰申請，因此無從得知越南老翁泰玉是否真的60多年沒有睡覺，不過他已經因為長時間的失眠而引起大眾的關注。


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