60多年沒睡覺！越南8旬翁爆紅　稱越戰後患「永久性失眠」

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報導指出，泰玉從來沒有因為缺乏適當休息而產生任何生理或健康上的影響。
當他一夕爆紅後，受到國際媒體和網紅的關注。美國旅遊YouTuber「德魯賓斯奇」（Drew Binsky）親自前往越南探訪泰玉的日常生活起居，並將泰玉形容為「超人」。
其實過去有不少醫療人員對他進行檢查，然而都沒辦法獲悉確切原因，且沒辦法證實他是否真的無法入眠。
泰玉向德魯賓斯奇說，他醒著的時間幾乎都在工作，白天務農、晚上釀酒，攝取大量飲料是他大部分精力來源。
德魯賓斯奇認為，泰玉無法入睡可能是1955年至1975年經歷創傷後壓力症候群（PTSD）。
德魯賓斯奇為了證實此事，便詢問泰玉是否可以一起入眠。泰玉僅在凌晨四點多時躺下一下，卻沒有入睡。
目前金氏世界紀錄，最長時間不睡覺的人是1963年的一名17歲高中生，當時他藉由可口可樂、音量很大的音樂與洗冷水澡，連續264小時（11天）不睡覺，而且旁邊有醫生們輪流監視。另一名沒有醫生監視的紀錄領先人則是一名美國成年男子，他在1986年以453小時又40分（18天21小時40分）領先高中生，但由於沒有醫生監視，專家無法肯定他的紀錄。
因為長期不睡覺有害人體健康，金氏紀錄在1997年便停止受理這項紀錄的挑戰申請，因此無從得知越南老翁泰玉是否真的60多年沒有睡覺，不過他已經因為長時間的失眠而引起大眾的關注。