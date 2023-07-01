遭集體起訴！OpenAI被控竊取個人數據「損失達30億」 微軟也遭殃
由美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在去年底橫空出世後，隨即在全球各地引爆熱潮，儘管OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）多次呼籲從業者重視、合理對待AI技術危險性，但近來有一群匿名人士發起了集體訴訟，指控OpenAI為了訓練其大型語言模型，長期非法竊取了「大量個人數據」，讓其聊天機器人能夠複製人類語言。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，一群匿名人士透過代理律師向加洲北區地方法院提起集體訴訟，其長達157頁的訴訟書中毫不諱言，直指OpenAI會導致「文明崩潰」，指控OpenAI從網路上竊取3000億字詞，竊取了「書籍、文章、網站和貼文，包括未經同意獲得的個人訊息」，該公司專有人工智慧個人數據庫WebText2，從社群媒體Reddit貼文及其連接的網站中抓取了大量數據，因此違反隱私法。
原告指出有鑒於權益受損的個人類別估計有數百萬人，提出約30億美元（約台幣933億元）損害賠償。
原告強調ChatGPT和OpenAI其他産品，都是未經許可下獲取私人資料，稱「儘管制定了購買和使用個人信息的協議，但被告採取了不同的方法，就是竊取」，同時要求暫停OpenAI產品的商業使用和商業開發，直到該公司實施更多法規和保障措施，以防止其產品「超越人類智能並傷害他人」為止。
除了OpenAI之外，計劃向OpenAI投資130億美元（約台幣4046億元）的科技巨頭微軟也被列為被告。
對此，OpenAI以及微軟尚未做出回應。
北京大成律師事務所高級合夥人鄧志松分析指出，未經用戶許可擅自抓取並利用其個人資訊，可能涉嫌違反所在司法轄區的個人資訊保護法律法規，並構成民事侵權。 不過也有專家指出，目前「竊取」原告方的一面之詞，還不太能將OpenAI收集個人資訊活動認定為違法行為。