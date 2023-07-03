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房市／Q1竹北價量微修正　信義房屋專家分析原因

▲竹北房市今年第一季價量微修正，專家仍看好後市。（圖／資料照片）
▲竹北房市今年第一季價量微修正，專家仍看好後市。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

新竹縣竹北地政事務所統計的竹北市第一季實價登錄統計分析，竹北市第一季的建物移轉棟數為4713棟，較去年第一季4843棟，略微減少2%，而住宅大樓平均單價今年第一季為32.5萬，較去年第一季33.2萬，也略為減少2%，專家表示，買賣雙方對於房價認知差異過大、賣方惜售、買方不追高價，致使交易價量微微修正，不過基於園區持續增加的就業人口紅利，樂觀看待後市。

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信義房屋竹北縣三店店長景建鈞表示，新竹的房市特色之一為園區的首購族剛性需求強，這些園區客收入高、知識水平高，是穩定支撐新竹房市的因素，而歷經平均地權條例、房地合一稅等政策影響，全台房市價量都修正，而新竹房市已算相對穩定。

而竹北今年第一季建物移轉棟數略微修正，景建鈞分析，原因來自於買賣雙方認知差異過大，對於屋主而言，因為收入不錯，因此沒有急售需求，而房貸利率即使多次升息，仍屬低利率，因此屋主降價意願不高，而也因對於房價的認知過大，買方也沒有追價意願，因此交易量微縮。

而平均單價微縮的原因，景建鈞分析，前幾年截至去年上半年，高鐵區單價高的預售案交易量多，也推成區域平均單價，今年因為買方轉為觀望，高鐵區預售案單價約70萬，買方不再追高，比較過後改買縣治三期10年內的新古大樓單價約50萬上下，也讓成交單價行情略為下修。

景建鈞觀察，新竹園區客的收入可以負擔得起房屋，雖然現在追價的意願並不好，但竹北蛋黃區如高鐵區、縣治三期，房價也很難掉，價格將走向穩定、平緩，他建議，首購族可以多看多比較，有機會遇到想在這個時機點出售房產的屋主，或許有機會有小幅度讓利。

而對於竹北房市後市，景建鈞也持樂觀態度，竹北的工作機會越來越多，AI科技園區快要蓋好，屆時將再增加4-5000個工作機會，人口紅利為房市增添動能，而今年第二季因適逢329檔期，看屋的購屋族變多，買氣相較於去年下半年熱絡，看房意願與出價意願相對高。
 

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