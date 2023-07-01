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身份證亮出來！「0、2、7」中兩碼　胭脂蝦、巨蛤吃到飽

▲身分證、健保卡號對中2碼，新馬辣、新馬辣Plus+免費升級胭脂蝦吃到飽。（圖／業者提供）
▲身分證、健保卡號對中2碼，新馬辣、新馬辣Plus+免費升級胭脂蝦吃到飽。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

7月放暑假，學生們全出籠，許多家庭紛紛安排夏季旅行，少不了大吃大喝。搶攻這波暑期旅遊商機，馬辣集團宣佈，只要身分證、健保卡號有「0、2、7」任兩碼，免費升級胭脂蝦、和牛生牛肉、巨蛤吃到飽。

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旗下有眾多品牌的馬辣集團，鎖定暑假出遊聚會需求，集結火鍋、燒烤、日料等不同餐廳開跑免費升級活動。7月1日至7月31日期間，2位以上成人同行，其中1人只要身分證或健保卡號含「0、2、7」任二碼（可重複，例如00、77），提前至少一日訂位並主動告知參加7月升級活動，用餐前出示相關證件，就可享以下優惠。

▲對中「0、2、7」任兩碼，馬辣麻辣鴛鴦火鍋全桌享XXL東石大蛤吃到飽。（圖／業者提供）
▲對中「0、2、7」任兩碼，馬辣麻辣鴛鴦火鍋全桌享XXL東石大蛤吃到飽。（圖／業者提供）
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋    
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。

◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+    
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。
    
◾涮樂和牛鍋物    
不限餐價，每位成人送XXL東石大蛤4顆。

◾熊一頂級燒肉    
選擇方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。

▲熊一燒肉對中兩碼，  選指定方案免費升級美國見島和牛吃到飽。（圖／業者提供）
▲熊一燒肉對中兩碼，  選指定方案免費升級美國見島和牛吃到飽。（圖／業者提供）
◾哞哞屋和牛燒肉    
選擇方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶（限量500瓶）。

◾夯下去新潮和牛燒肉    
選擇方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌升級雲林北港烏魚子吃到飽。

◾狗一下居酒食堂  
忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起，享美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、午魚一夜干、巨大海虎蝦等日料吃到飽，每位加價198元另有金牌、生啤喝到飽、加價348元享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒沙瓦無限喝。

▲狗一下忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，988元起享和牛生牛肉、巨大海虎蝦等日料吃到飽。（圖／業者提供）
▲狗一下忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，988元起享和牛生牛肉、巨大海虎蝦等日料吃到飽。（圖／業者提供）
而位於苗栗的客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」，則是打出高溫話題，7月1日至9月1日暑假期間，只要氣溫超過28度免費送雞腿肉、超過30度送豬五花、超過35度送牛小排，單桌消費滿1000元可參加活動，每桌限送1盤。

▲貢鍋共鍋超過指定氣溫免費送肉盤。（圖／業者提供）
▲貢鍋共鍋超過指定氣溫免費送肉盤。（圖／業者提供）
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