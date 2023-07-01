身份證亮出來！「0、2、7」中兩碼　胭脂蝦、巨蛤吃到飽

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◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。
◾涮樂和牛鍋物
不限餐價，每位成人送XXL東石大蛤4顆。
◾熊一頂級燒肉
選擇方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶（限量500瓶）。
◾夯下去新潮和牛燒肉
選擇方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌升級雲林北港烏魚子吃到飽。
◾狗一下居酒食堂
忠孝店限定快閃吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起，享美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、午魚一夜干、巨大海虎蝦等日料吃到飽，每位加價198元另有金牌、生啤喝到飽、加價348元享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒沙瓦無限喝。
而位於苗栗的客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」，則是打出高溫話題，7月1日至9月1日暑假期間，只要氣溫超過28度免費送雞腿肉、超過30度送豬五花、超過35度送牛小排，單桌消費滿1000元可參加活動，每桌限送1盤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！