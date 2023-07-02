金曲獎「頒獎卡片內容」曝光！觀眾一看原諒艾怡良：難怪念錯
第34屆金曲獎在7月1日晚間順利落幕，除了有不少人征戰歌壇多年終於奪獎令人感動外，典禮也有不少的其他亮點。然而其中最經典的就是艾怡良在頒發「最佳單曲製作人獎」時出包，導致入圍者陳建瑋誤以為自己得獎，上台說感言說到一半才被請下台，場面十分尷尬。不過，隨後金曲獎頒獎卡片內容也在網路上被公開，不少人看完認為不能全然怪罪艾怡良。
記者張嘉哲/綜合報導
這次金曲獎Matzka的專輯「cinevuan 7鄰86號」獲得最佳原住民語專輯獎，相關人員也在IG上發出得獎卡片內部照片，並且表示「感謝參與這張專輯的製作團隊夥伴們，恭喜喔」只見卡片內部，該卡左側為頒獎的獎項，右半邊則是得獎人、所屬公司，最下方為評審長親筆手寫簽名。
然而有網友將圖片分享至PTT、臉書社群後，不少人紛紛替艾怡良緩頰表示「評審長簽名也真的太大....沒注意看真的會看錯」、「老實說第一眼看過去真的以為是陳建X得獎」、「難怪會念錯....排版真的很差」、「不應該用左右的方式吧....應該是上下排版，並且標註得獎者是誰啊，真的不能怪艾怡良看錯」、「不過也是只有艾怡良念錯啦...也是很尷尬」、「設計還能改進啦，希望金曲獎也能記取這次的經驗」。
而艾怡良對於這次頒獎翻車，清晨也開直播落淚致歉「打開信封我的確是因為太緊張所以頒錯了，我真的很抱歉！」艾怡良說「我真的很尊重金曲獎，我是金曲獎的提拔之下才成長的人，請大家不要，誤會我對金曲獎的尊重，如果可以的話，請你們再一次給我機會參與金曲獎，無論我是用什麼身份，掃廁所或訂便當，希望你們可以再接納我一次」。