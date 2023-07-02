艾怡良頒獎翻車「早有端倪」！眼尖觀眾秒看懂：導播滿臉問號
第34屆金曲獎在（1）日順利落幕，然而備受眾人討論的話題絕對是艾怡良「頒獎翻車」的現場，當時艾怡良與James Fauntleroy共同頒發最佳單曲製作人獎，結果艾怡良不慎看錯頒獎卡片排版念錯，導致入圍者陳建瑋誤以為自己得獎，上台說感言說到一半才被請下台，場面非常尷尬。事後有眼尖觀眾突然發現，原來艾怡良出包早有端倪，從導播的運鏡就能發現！
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次放送事故，艾怡良在公布「最佳單曲製作人」時，先是把得獎人名字唸成主席的名字「陳建騏」，後來因為看不懂「騏」字向旁人求救，結果司儀在後台出聲提醒「陳建瑋」，沒想到陳建瑋上台領獎開心致詞，到一半時艾怡良突然又衝出來，表示自己看錯排版內容，得獎人應該是嘟嘟、周已敦，陳建瑋雖然以「我今天變成頒獎人」幽默化解，但場面還是有些尷尬。
事後，不少觀看直播時就發現，當時候艾怡良在公布得獎者的時候，鏡頭第一時間Take到嘟嘟、周已敦的身上，但是上台的卻是陳建瑋，而在旁白念得獎原因以及理由時，台下的嘉賓也是交頭接耳覺得好像哪裡不太對勁，「難怪導播一開始照別人，原來是出包」、「導播應該滿臉問號」、「難怪第一時間鏡頭是照這組（嘟嘟、周已敦）」、「不過陳建瑋的反應真的很棒！被他給圈粉」。
而艾怡良對於這次頒獎翻車，清晨也開直播落淚致歉「我真的很尊重金曲獎，我是金曲獎的提拔之下才成長的人，請大家不要，誤會我對金曲獎的尊重，如果可以的話，請你們再一次給我機會參與金曲獎，無論我是用什麼身份，掃廁所或訂便當，希望你們可以再接納我一次」。