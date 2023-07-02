金曲獎頒錯「艾怡良不是首例」！王力宏誤會衝上台 周杰倫變共犯
第34屆金曲獎最大放送事故就是金曲歌后艾怡良頒錯獎事件，讓得獎感言講一半的陳建瑋尷尬下台，引起廣大討論。然而事實上，過去金曲獎頒獎典禮也有烏龍事件發生過，2005年就有發生「黃立行」得獎，結果「王力宏」衝上台的尷尬場面，因為這次艾怡良事故後又被重新翻了出來，甚至隔年主持人陶晶瑩也在典禮上分析這件事，表示頒獎人周杰倫是共犯，當時笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧當時2005年第16屆金曲獎，周杰倫和莫文蔚共同頒發最佳國語男演唱人獎，而當時莫文蔚負責揭獎，由於帶著粵語口音，才剛唸出姓氏「黃」字時，現場就發出極大的尖叫聲，不少人把「黃」聽成「王」，後面因為尖叫聲都聽不太清楚莫文蔚講什麼，就連王力宏自己都以為自己得獎而衝上台。
然而當下真正的得獎者其實是「黃立行」，由於在台下接受祝賀太久，正準備上台時卻發現王力宏已經在台上也是滿臉疑惑，主持人陶晶瑩緊急出面救場，還表示「王力宏既然上台了擁抱一下好不好」隨後與周杰倫一起頒獎給黃立行，接著就看到王力宏從鏡頭一溜煙閃過下台，場面真的十分尷尬。
有趣的是，隔年金曲獎陶晶瑩又再度主持，就在典禮當中分析這場烏龍，表示當時候很多人都是幫兇，除了莫文蔚的口音之外，周杰倫也是共犯，因為在揭獎之前，周杰倫就說「我想應該是王力宏了，你先上來吧」，讓陶晶瑩表示「就是這麼多話疊在一起，讓人真的以為是」小S則說「不過也不能怪他耶，畢竟他也沒有看到得獎名單」，讓陶晶瑩接話表示「這表示周杰倫很不會開玩笑」笑翻在場嘉賓。
然而如今艾怡良事件更升級，不僅錯頒得獎者，誤以為得獎的陳建瑋甚至已經致詞一半才被告知「頒錯獎」，場面極度尷尬。而艾怡良則也在典禮結束之後開直播落淚道歉，希望大家能夠再給她一次機會，並且相信她是非常尊重金曲獎的。