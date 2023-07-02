司儀接話害艾怡良頒錯獎？他揭流程內幕 「4個剛好」她救不回
第34屆金曲獎日前完美落幕，然而在典禮上出現一些小插曲，金曲歌后艾怡良在頒獎時，不小心將得獎人看成主席陳建騏老師的名字，導致陳建瑋以為自己得獎，上台講得獎感言到一半被請下台，場面相當尷尬。然而，在事後也有質疑聲浪表示當時艾怡良求救時，司儀出聲救援喊出「陳建瑋」，導致後續事件發生。對此，前主播視網膜親解幕後流程真相，強調「這絕對不是司儀的鍋」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，艾怡良在準備揭獎時相當興奮，然而打開信封之後，艾怡良一臉不確定的說「陳建.....騏？騏吧？」隨後又發現不太對勁向旁白喊出支援「救我」，隨後旁白就出聲「陳建瑋」，讓艾怡良哭笑不得，還頻頻跟已經上台的陳建瑋致歉，沒想到這根本是烏龍一場，最後該獎項的得獎人是嘟嘟、周已敦，讓感言講一半的陳建瑋搞笑的說「我今天也是頒獎人」，化解這尷尬的一切。
然而事後有外界質疑旁白也是頒錯獎的主因，前主播視網膜就在臉書表示「三金頒獎典禮中，司儀並不會事先知道得獎者是誰，稿子上只會出現該獎項的所有入圍名單，以及得獎者的評語，等到確認得獎者是誰，才會按照得獎者的名單和評語唸」。
視網膜提到，司儀在頒獎人拆開信封講出「陳建…？」這兩個字，又聽到「救我…」，就理所當然看一下入圍者名單，而名單上剛好有「陳建瑋」，於是司儀以為頒獎人看不懂「瑋」字，便協助把「瑋」念出來，視網膜強調「司儀並沒有誤導，也不該是司儀的鍋」並稱非常喜歡陳建瑋高EQ的圓場。
事後也有網友討論這場災難可以說是「天時地利人和的災難」，剛好艾怡良的搭檔是外國人看不懂中文、剛好入圍名單有人跟主席陳建騏一樣的陳建瑋、剛好簽名太大有誤導的嫌疑、剛好簽名最後一個字看不懂，而不是姓氏或者是中間的字，四個剛好讓艾怡良一但搞錯就再也救不回「頒錯獎的命運」。