金曲34／安溥奪年度歌曲！還是紅毯6美 謙虛自評：緣分大於努力
安溥睽違10年的專輯《9522》，今年入圍兩項金曲獎全部命中，1日晚間她先代〈李小龍〉編曲人蔡坤奇上台領最佳編曲獎，緊接著又以〈最好的時光〉獲得年度歌曲獎，紅毯造型則是被《NOWnews今日新聞》評選為紅毯6美之一，慶功宴上她開心表示：「我覺得今天的通告CP值真的太高了呀！」也謙虛表示：「緣分大過於努力。」
記者吳雨婕/綜合報導
〈最好的時光〉獲得本屆金曲獎「年度歌曲」，安溥在台下和經紀人、青峰激動擁抱，上台致詞時一度哽咽，她在慶功宴上自嘲：「覺得很慚愧，就是我的感恩跟激動，還是像個新人一樣，覺得自己好嫩喔。」但其實年度歌曲獎對她來說意義非凡：「我知道就每一個藝人在表演的歲月裡都有順境逆境、高潮低潮，我們可能會走向某個巔峰，或者是還在努力累積；但是年度歌曲真的是緣分大過於努力，尤其像這一次的作品，它不是為了比賽或者是挑戰市場，所以我覺得背後刻畫的心情能夠被肯定，對我來說其實是非常訝異的。」
〈最好的時光〉是安溥繼2013年以〈玫瑰色的你〉獲得最佳作詞獎後，個人第二座金曲獎，10年前她因故未出席，今年首次自己上台把獎帶回家，她說：「謝謝這個宇宙，今天讓我當了一次灰姑娘。坦白說我以前最心虛的地方，就是很怕一朝成名、少年得志，所以以前一直覺得去參加獎項是很虛榮的事情，現在走到一個比較像中年人的心情，就是能夠真心地理解說，之所以能夠讓你好好上台領個獎，其實都是為了榮耀團隊，感恩生命中陪伴你的人，所以我覺得我今天做了所有的準備吧！」
相隔10年，這張去年推出的《9522》讓安溥在第34屆金曲獎獲得肯定，慶功宴上她抱著喝掛的心情前來，「現在能夠出來工作，對我來說都非常珍貴，因為在工作時光裡，我更像完整的我自己，不需要把某一面最大化去當一個媽媽或女兒，可以跟陪著我努力的人好好聊聊天。」