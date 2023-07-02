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健身網紅Jo Lindner年僅30歲猝逝！女友懷中斷氣　真實病因曝光

▲全球健身界的知名網紅林德納（Jo Lindner），驚傳不幸在睡夢中猝逝。（圖／IG@joesthetics）
▲全球健身界的知名網紅林德納（Jo Lindner），驚傳不幸在睡夢中猝逝。（圖／[email protected]

記者潘毅/綜合報導

全球健身界超知名的30歲網紅林德納（Jo Lindner），身材幾乎與古典雕像同樣精緻完美，在IG上擁有近9百萬名粉絲追蹤，近期卻驚傳不幸在睡夢中猝逝，而真實病因也曝光了。

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德國網紅林德納（Jo Lindner）大約在10年前開始在社群網站上傳授健身技巧及各種自己健身的片段，再加上他的身材超完美，因此斬獲不少粉絲追蹤，各種代言也找上門。沒想到昨（1）日林德納的女友妮卡（Nicha）卻突然發文表示，男友已經在睡夢中猝逝，而死因則是頸部的動脈瘤（aneurysm）。

▲昨（1）日林德納(左)的女友妮卡（右)卻突然宣布，男友已經在睡夢中猝逝，而死因則是頸部的動脈瘤（aneurysm）。（圖／IG@immapeaches）
▲昨（1）日林德納(左)的女友妮卡（右)卻突然宣布，男友已經在睡夢中猝逝，死因則是頸部的動脈瘤（aneurysm）。（圖／[email protected]
據了解，林德納也曾在6月接受另一位YouTuber訪問，當時他透露自己有罹患「rippling muscle disease」這一種罕見疾病，會導致肌肉在運動或對於壓力異常的敏感，因此自己時常擔心過度訓練，會引發痙攣甚至更嚴重的狀況。

妮卡心痛地還原當天狀況「那時林德納就倒在我懷中，這一切發生得太快了！」而她也透露，男友在過世的前幾天，就曾經多次表示自己脖子有疼痛的感覺，卻沒想到意外來的如此之快。林德納猝逝消息曝光後，大批粉絲也湧入他的最新貼文中哀悼。

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