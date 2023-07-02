林謙浩傳「猛爆性肝炎」離世！醫揭致病成因 出現2症狀快就醫
合作金庫金控董事長林謙浩日前才接任，不料今（2）日上午就驚傳因健康因素辭世，疑似猛爆性肝炎發作，上週前往榮總住院治療，仍不幸逝世，享年64歲。猛爆性肝炎的正式醫學名稱為「急性肝衰竭」，為肝細胞突然大量死亡，造成肝的排毒、代謝、製造等功能下降甚至喪失，若沒有適時接受治療，有高達8成的致死率，是所有肝炎中死亡率最高的疾病。過去也有醫師提醒，若出現「2症狀」建議立即就醫。
記者潘毅/綜合報導
《NOWnews今日新聞》曾報導，去年中旬藝人陶晶瑩就在節目中自曝，曾2度罹患猛爆性肝炎，甚至還曾出現破萬的肝指數。高雄長庚紀念醫院副院長、胃腸肝膽科教授及主治醫師盧勝男則解釋，猛爆性肝炎其實是指肝臟功能突然之間嚴重喪失，當肝細胞因為病毒、藥物或是其他原因快速壞死時，就被稱為猛爆性肝炎。
盧勝男解釋，常見的猛爆性肝炎原因，包括B型或C型肝炎病毒引起的急性肝炎，或是因為短期內服用大量不明藥物引發的急性肝炎，甚至過度飲酒、休克缺血也可能會引發急性肝炎，其中以病毒性肝炎狀況最多，臨床上必須視引發的原因給予不同治療方法，例如給予抗病毒藥降低病毒量，如果是大量吃藥引起就要施打解毒針等，從源頭去阻止肝細胞繼續破壞。
此外，雙和醫院家醫科主治醫師陳敬睿也曾在臉書上提醒，「急性肝衰竭因病程發展很快，在出現皮膚或眼白變黃的黃疸時就應立刻就醫」，急性肝衰竭的進展可以分成四個部分，一開始的症狀就像 一般的肝炎症狀，容易疲倦、噁心嘔吐等；接著出現黃疸和茶色尿，最明顯的是「眼白變黃」。
隨著肝組織損傷越來越多，肝臟失去製造蛋白質和白蛋白的功能後，體內水份會積聚在下肢或腹腔，造成腹水和腳腫。腹水有可能引起嚴重的腹膜炎；而當肝臟功能繼續喪失，體內的氨無法被代謝排出，含氨物質隨血液到達腦部傷害中樞神經，患者開始出現肝性腦病變，造成感覺異常、情緒改變、嗜睡等症狀，嚴重會發生肝昏迷，是急性肝衰竭常見死因。