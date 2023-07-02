李帝勳台北慶生「許光漢送祝福」好驚喜！超可愛畫面曝光

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提到來台灣舉辦見面會的原因，李帝勳說：「我本來就很想來台灣，但因為有疫情，所以這次可以來，我很感謝，之後我的電影如果會在台灣上映的話，就算沒有人邀請我，我也希望親自來到這裡宣傳，跟大家一起在電影院看電影，就算沒有人邀請我，我也會來喔！」他也請粉絲推薦台灣旅遊景點，台下回答：「我家！」李帝勳笑回：「我可以去你家嗎？父母不會說什麼嗎？好的我會去喔，那我不用在台灣找房子了！」此時全場舉手，他再表示：「我可以在台灣住一輩子了！」
李帝勳下午受訪提到有看金曲獎轉播，他說：「昨天我一到飯店，打開電視的第一台就是金曲獎，雖然這樣說有點不好意思，我其實沒有認識那麼多的台灣歌手，昨天看金曲獎之後，認識了很多台灣的歌手，聽了一些歌曲讓我很感興趣，昨天入圍的歌手們，我會去聽聽看他們的歌曲。」
李帝勳將於7月4日喜迎39歲生日，他場上看完粉絲準備的影片後，工作人員就遞上粉絲準備的生日蛋糕，螢幕隨即播出許光漢特別為他錄製的影片，許光漢說：「嗨！我是許光漢，很可惜沒辦法到現場，我真的很想要在現場，只是因為我現在在歐洲，我愛你。希望帝勳歐巴在台北這兩天可以非常開心，重點是先祝你生日快樂。」
事實上，李帝勳跟許光漢是在今年「第59屆百想藝術大賞」頒獎典禮上認識，2人因擔任共同頒獎人而結緣，李帝勳受訪表示：「當時接受邀請頒獎時，主辦說會有特別的人跟我頒獎，我想說是國內的演員，結果是許光漢！我很驚訝，完全沒想到，我們合體的畫面我自己也感到不可思議。」李帝勳當時為了迎接許光漢，特地打聽對方的服裝，自己再去做搭配，盡量配合許光漢的西裝顏色、出席頒獎典禮。
對於粉絲、許光漢滿滿的驚喜與祝福，李帝勳感激表示：「我現在很幸福，這世上沒有人比我幸福，帶著這個幸福感，我會成為你們更加驕傲的演員來報答你們！」他們也約定不管在韓國、台北，有機會一定要跟許光漢碰面吃飯、喝杯酒。最後，李帝勳再表示：「今天就是我的日子了，真的很幸福，有許光漢為我祝賀，我真的很幸福，我還會來的，到時候再見喔！」