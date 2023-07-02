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水蜜桃如何完美去皮？專家揭「4步驟」：30秒輕鬆解決

▲想要將水蜜桃完美去皮，就要利用熱漲冷縮的原理。（圖／Twitter@mizuki32k）
▲想要將水蜜桃完美去皮，就要利用熱漲冷縮的原理。（圖／Twitter@mizuki32k）

記者潘毅/綜合報導

台灣高山水蜜桃的產季在「6月初至8月中下旬」，近期在市面上也可以看到越來越多看起來香甜可口的淡粉色果實。對此，專家就分享，只要簡單4步驟，就能將水蜜桃「完美去皮」！

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農糧署今（2）日臉書上分享，想要將水蜜桃完美去皮，就要利用熱漲冷縮的原理，第一步「沿著水蜜桃凹槽劃一刀」、第二步「在沸水中浸泡旋轉約20秒」、第三步「快速放入冰水中冰鎮、旋轉約10秒」、第四步「雙手向外剝，就能輕易撕下外皮」，前後只需要花費30秒就能完成。

▲公公趁著婆婆住院，買了價值千元的水蜜桃給媳婦。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣水蜜桃香甜可口，主要可分為四至六月出產的平地水蜜桃、六月中旬的鶯歌桃及六至八月出產的高山水蜜桃三大類。（示意圖／pixabay）
此外農糧署也提醒，若有民眾是想要帶皮吃水蜜桃的那一派，則需要避免果實表皮絨毛而引發喉嚨不適，因此要先利用擦手紙或鹽巴、輕輕搓去絨毛，再用流動清水清洗乾淨就能安心食用。

台灣水蜜桃香甜可口，主要可分為四至六月出產的平地水蜜桃、六月中旬的鶯歌桃及六至八月出產的高山水蜜桃三大類。平地水蜜桃常見有台農甜蜜、春蜜、夏蜜、春豐、紅玉等品種，高山水蜜桃則有白鳳、大久保、中津白桃、大和白桃、瀨戶內白桃等品種。至於要如何挑選香甜又美味的水蜜桃，則可把握三大原則，第一、果實大，對稱飽滿；第二、用手輕托果實有沉重感；第三、香氣濃郁、成熟度高


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