破億YTR「Pewdiepie」宣布停更！原因曝光 粉絲全支持：會等你
全球最知名YouTuber之一的Pewdiepie，擁有驚人的1.11億訂閱粉絲，今年2月初他更宣布了妻子懷孕的好消息。但在6月30日時，他突然發出新影片，表示將要停更一段時間，而原因曝光，也引發眾多粉絲力挺，更表示會耐心等待他回歸！
記者潘毅/綜合報導
Pewdiepie（本名Felix Arvid Ulf Kjellberg）在2010年YouTube開設頻道，至今13年累積了1.11億訂閱粉絲，為目前世界排名第6多的頻道，起初他以遊戲類實況影片起家，後來又多了各種生活VLOG紀錄片。而在2022年，Pewdiepie與妻子馬爾齊亞(Marzia)移居到日本久居。到了今年2月時，Pewdiepie宣布妻子已經懷孕的喜訊。
到了在6月30日，Pewdiepie突然上傳名為「Saying bye for a while now(現在要說再見一段時間了)」的影片，內容展示了他與朋友在日本生活的日常，而最重要的資訊就是他在影片中透露，妻子的預產期大約在7月，因此打算要離開停更一段時間，打算專心做好準備要當爸爸的各項工作，「因為我不知道我是否有時間製作影片，現在我們可能會休息一下。」
影片上傳短短兩天，就吸引高達396萬次觀看，許多粉絲也紛紛在留言區獻上祝福「Pewdiepie我們會等你回來的」、「過去12年你帶給了我們許多歡樂，現在只是等待一段時間而已，完全不成問題」、「我們都相信你會成為一個超級棒的爸爸」、「孩子的成長需要你的陪伴，我們這些粉絲都會支持你的決定」。