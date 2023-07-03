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變頻冷氣吹1個月不關！他試算「電費噴4000」哭了　內行抓1問題

▲炎炎夏日，變頻冷氣已經成為每個家中必備的家電之一。（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日，變頻冷氣已經成為每個家中必備的家電之一。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近天氣越來越酷熱，每到中午許多縣市甚至還會發布高溫特報，飆破36度的天氣經常都有，許多人每天都待在冷氣房當中，不過近日就有網友分享，自己吹了一整個月的變頻冷氣之後，沒想到竟然發現電費要價4000元，讓他嚇到直接不敢再吹，貼文引起廣大迴響，不少人秒抓原因，指出一定要去釐清。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「自己租屋的房間大約4坪左右，裝了一台變頻的冷暖空調，平常都吹28度左右，聽說變頻的不用太長開開關關，所以索性就直接吹一整天沒有在關，結果這個月在計算時，竟然發現房間用電1400度......試算電費竟然要4000多元，請問這狀況有正常嗎？現在已經嚇到把冷氣關掉不敢吹了.....」。

▲網友分享自己吹冷氣一個月都沒關，結果用電量暴衝1400度，總共要付4000多元的電費。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲網友分享自己吹冷氣一個月都沒關，結果用電量暴衝1400度，總共要付4000多元的電費。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「絕對不正常，我之前整個月沒關電費只有1000多，25度狂吹」、「變頻的冷暖空調不太可能啊，我一天也吹16小時，兩個月電費快2000而已」、「我6坪房間一個月沒關也才不到一千元，哪可能1400度」；另外則有人點出問題點「噸數問題最有可能！趕快檢查」、「冷氣噸數可能不夠！」、「冷氣坪數最好大於你房間內的坪數，不然室內溫度降不下來，壓縮機就會一直運轉」、「你再確定一次電表吧，感覺是抄錯或者壞掉喔」。

事實上，冷氣噸數的概念其實非常重要，一般來說冷氣能力1噸大約適用空間為4坪至5坪，民眾如果要安裝冷氣應該要詢問清楚，以免花大錢裝冷氣，其實還是一直在噴電費。過去就有網友也分享過案例，家中使用3.5噸的冷氣，大概只能適用15坪左右大小，但卻擺放在25坪的空間，導致電費整個衝破萬元的慘痛經驗！

▲冷氣噸數的概念非常重要，如果噸數支撐不住坪數，電費暴衝是家常便飯的事情。（圖／記者潘毅攝）
▲冷氣噸數的概念非常重要，如果噸數支撐不住坪數，電費暴衝是家常便飯的事情。（圖／記者潘毅攝）
而《NOWnews》也曾經實測一整個月不關冷氣（扣除長期出門時間）實測，以租屋套房5坪、吹一級變頻冷氣27度加上電風扇，且一度電5元來看，五月花費695元（一共139度電）、六月最新花費835元（一共167度電），如果是以台電計費的話還會更加便宜，也就是說如同該網友的情況來看，正常不太可能吹到1400度電，如果民眾也有遇到類似電費暴衝的情況，除了檢查冷氣之外，也要檢查家中的電熱水器老舊問題、電錶是否有壞掉等情況喔！

▲實測開「變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度。（圖/記者張嘉哲攝）
▲實測開「一級變頻冷氣」一個月的時間看看電表變化，發現一個月一共跳了139度，以一度五元計算一個月僅花費695元。（圖/記者張嘉哲攝）

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