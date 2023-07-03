變頻冷氣吹1個月不關！他試算「電費噴4000」哭了　內行抓1問題

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貼文一出，不少網友紛紛回應「絕對不正常，我之前整個月沒關電費只有1000多，25度狂吹」、「變頻的冷暖空調不太可能啊，我一天也吹16小時，兩個月電費快2000而已」、「我6坪房間一個月沒關也才不到一千元，哪可能1400度」；另外則有人點出問題點「噸數問題最有可能！趕快檢查」、「冷氣噸數可能不夠！」、「冷氣坪數最好大於你房間內的坪數，不然室內溫度降不下來，壓縮機就會一直運轉」、「你再確定一次電表吧，感覺是抄錯或者壞掉喔」。
事實上，冷氣噸數的概念其實非常重要，一般來說冷氣能力1噸大約適用空間為4坪至5坪，民眾如果要安裝冷氣應該要詢問清楚，以免花大錢裝冷氣，其實還是一直在噴電費。過去就有網友也分享過案例，家中使用3.5噸的冷氣，大概只能適用15坪左右大小，但卻擺放在25坪的空間，導致電費整個衝破萬元的慘痛經驗！
而《NOWnews》也曾經實測一整個月不關冷氣（扣除長期出門時間）實測，以租屋套房5坪、吹一級變頻冷氣27度加上電風扇，且一度電5元來看，五月花費695元（一共139度電）、六月最新花費835元（一共167度電），如果是以台電計費的話還會更加便宜，也就是說如同該網友的情況來看，正常不太可能吹到1400度電，如果民眾也有遇到類似電費暴衝的情況，除了檢查冷氣之外，也要檢查家中的電熱水器老舊問題、電錶是否有壞掉等情況喔！