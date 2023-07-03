贈品大亂鬥！全聯「牛奶買1送4」太誇張：不想賺錢？ 店員揭真相
全聯福利中心因為營業時間較長，加上販售的東西應有盡有，成為許多上班族以及婆媽的買菜首選之地，而日前繼有全聯門市推出買1送12的活動之後，近日有網友又發現些許門市有「買1送4」的活動，買一個家庭號牛奶只要花差不多100元，讓不少婆媽感到非常划算，直呼「現在是贈品大亂鬥嗎？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「現在全聯牛奶都在趕流行.....」只見貼出的照片當中，不同品牌的牛奶每罐旁邊都有貼滿贈品，其中貼最多的有買家庭號牛奶就送四罐牛奶或者豆漿，小中大的尺寸都有，買起來實在相當划算。
貼文曝光後，不少婆媽媽紛紛回應「.....贈品大亂鬥欸」、「其他品牌也有送一兩罐啦XD」、「現在賣個牛奶都要夾個3、4瓶才賣得掉是嗎」、「別人家的全聯總是如此美妙」、「哇賽送到小家庭號牛奶很誇張」、「不是...送成這樣是有要賺錢的意思嗎==」、「這送的有點太誇張，雖然沒有義美的那麼扯，算一算牛奶也只要100吧」。
而仔細到林鳳營的官網進行比價，發現以左下角的家庭號牛奶均價264元來看，扣掉萬丹牛奶42元、兩瓶林鳳營盒裝56元、加上小家庭號均價75元來看，光是贈品就要價170元左右，等於超大家庭號牛奶不到100元，雖然沒有像義美牛奶還倒賺，但以容量加上台灣牛奶價格來看，確實非常便宜。
而《NOWnews》記者2日晚間再度走訪全聯，架上的牛奶一字排開還是只有一些牛奶品牌附贈1至2瓶小罐的，結帳詢問店員，店員表示最近很多客人詢問義美牛奶的促銷活動，但活動應該是視單店狀況而定，至於林鳳營送那麼多贈品，店員表示沒遇過，僅回應自己店內基本上就是贈送1至2瓶小的，每家店的促銷都有自己的準則。