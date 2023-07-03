麥當勞×三麗鷗角色扮演抱枕！Hello Kitty、布丁狗 開賣時間曝光
睽違四年，台灣麥當勞再度聯名三麗鷗明星！全新「麥麥萌友夏日派對抱枕」系列，一次推出Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等人氣偶像大玩角色扮演，共推出「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」、「美樂蒂與利茲姆」、「酷洛米與巴庫」4款造型，7月5日搶先開賣。而繼光香香雞則聯名「怪獸之王－哥吉拉Godzilla」，全球首發、台灣獨賣「哥吉拉造型碗」，並打造霸氣「哥吉拉重量餐」搭配限量聯名貼紙。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣麥當勞自2018年起，與三麗鷗攜手推出「Hello Kitty」系列抱枕，深受粉絲和速食控喜愛，每次開賣都會在門市掀起排隊熱潮。而根據2023年三麗鷗肖像大賞投票結果，最受歡迎的三麗鷗經典角色是Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂及酷洛米。
台灣麥當勞相中三麗鷗明星的超萌療癒力，睽違四年再度聯名三麗鷗，推出台灣獨家「麥麥萌友夏日派對抱枕」系列，7月5日上午11點搶先開賣「Hello Kitty與小熊朋友」、「布丁狗與馬芬」；7月12日上午11點則開搶「美樂蒂與利茲姆」、 「酷洛米與巴庫」，全系列限量10萬個，販售至8月8日或售完為止。
只要於麥當勞餐廳內或得來速購買任一套餐，加價369元、或單買399元，即可獲得「麥麥萌友夏日派對抱枕」1個；活動搭配套餐適用於早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal。提醒大家，24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個，售完為止。
而夏季限定「得來速熟客券」活動也限期回歸了！7月5日至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品），即可獲得一張「熟客券」；集滿三張於下次消費可「免費兌換大麥克」乙個。即日起至7月31日（或售完為止），麥當勞 × LINE禮物推出「經典美式/那堤買1送1」優惠，限量各12,500組；每週三購買或贈送麥當勞麥心意商品享10%LINE POINTS回饋。
而繼光香香雞則聯名「怪獸之王－哥吉拉Godzilla」，全球首發、台灣獨賣「哥吉拉造型碗」，並打造霸氣「哥吉拉重量餐」裝入香香炸雞(L)＋阿根廷魷魚＋墨魚甜不辣(海苔)＋田字薯餅(3片)，搭配限量聯名貼紙（數量有限送完為止），每份套餐399元；另外加價購799更可預購全球限量版哥吉拉造型碗，6月29日至7月27日（或售完為止）。提醒大家，每一重量餐限預購一個造型碗；全台門市6月29日起開放哥吉拉造型碗預購，9月即可到店取件，限量5000個。