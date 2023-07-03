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不只保鮮膜！好市多「500元新寶物」現身　男買1盒4年用不完

▲好市多（Costco）因為物美價廉，經常都有一些大份量的東西被譽為是「傳奇寶物」，近日除了保鮮膜外，第二樣傳奇寶物現身。（示意圖／NOWnews資料照）
▲好市多（Costco）因為物美價廉，經常都有一些大份量的東西被譽為是「傳奇寶物」，近日除了保鮮膜外，第二樣傳奇寶物現身。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

好市多（Costco）因為物美價廉，經常都有一些大份量的東西被譽為是「傳奇寶物」，過去像是保鮮膜就因為太大捲用好幾年用不完，後來甚至被拿來多功能用途，貼在排水孔防蟑螂等等。而近日就有好市多會員又分享第二樣傳奇寶物，表示自己加入會員時就購買，時至今日已經4年還是沒用完，引起共鳴。

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一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「加入好市多會員快4年，從一開始逛的時候就買了一個好市多他們自己品牌抽取式的垃圾袋，一共有500個，售價499元，結果從開封到現在都沒用完，根本跟保鮮膜有得比拼喔」。

▲網友分享一款好市多自有品牌垃圾袋，表示自己買了4年都還沒使用完畢，堪稱跟保鮮膜有得拼。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲網友分享一款好市多自有品牌垃圾袋，表示自己買了4年都還沒使用完畢，堪稱跟保鮮膜有得拼。（圖/好市多商品經驗老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑翻，第二樣傳奇寶物」、「我也是租屋處有放一個，用三年還沒用完」、「真的很多很好用，不過我家一個只能撐2年」、「我家已經買了幾組了，真的不錯用」；不過也有網友表示「但是外觀偏透，都會被看見裡面有什麼垃圾」、「外觀太透明，坐電梯都一直被注視」。

另外貼文也釣出不少有共同經驗的會員，其中一位「超級大前輩」還貼出現在也正在使用同款垃圾袋，但是驚人的是該位前輩的垃圾袋製造日期為2006年，等同於買來用了17年500個都還沒用完，讓他自己也笑稱「如果你看到我這一箱到現在還沒用完，會不會覺得好一點？」還被其他網友笑稱「放17年沒用完根本傳家寶」。

▲有資深會員曬出家中用了17年都沒用完的同款垃圾袋，被其他網友笑稱是「傳家寶」！（圖/好市多商品經驗老實說）
▲有資深會員曬出家中用了17年都沒用完的同款垃圾袋，被其他網友笑稱是「傳家寶」！（圖/好市多商品經驗老實說）

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