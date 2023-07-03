主播「1穿搭」上場爆紅！照片瘋傳：超像吉娃娃 7萬人朝聖本尊
不少人每天都會打開電視看看每天的新聞有什麼，透過專業主播穩重的口條播報，得知不同面向的消息。然而近日網路社群瘋傳一張照片，一位主播播報新聞的穿搭「胸前出現一隻吉娃娃」，讓人看過後根本回不去，吸引超過7萬人按讚笑翻，甚至找到該位主播的臉書，才發現這是4年前的照片，當時主播也公開這套衣服的真身，沒想到最近又爆紅掀起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社群貼出一張照片寫下「怎麼會上班帶寵物呢？哈哈超像」只見貼出的照片，一位主播名為李文儀，長得十分甜美，正在播新聞的她看似專業，但仔細看穿搭，一件白色洋裝搭配一條項鍊以及外搭一件粉色的西裝外套，結果項鍊珍珠剛好只有三顆，加上白底的洋裝以及西裝外套擋住的地方，整體剪裁看上去直接變成一隻「吉娃娃」。
照片發出後，短短幾天就吸引超過7萬3千人按讚「.....回不去了」、「真的好像超好笑」、「『超吉像』」、「雖然很久了，但還是很可愛」、「好像四年前了吧？現在看還是超可愛！」、「真的快笑死了，超級像的」、「想像力不豐富的我都看得懂XD」、「深怕人家不知道她有養吉娃娃！」
而事實上，這張照片其實是2019年時，李文儀主播被瘋傳的一組合圖，當時候李文儀也被網友的創意驚訝到，後來還脫下粉色的西裝外套展現洋裝，表示「大家認得出來嗎？這就是吉娃娃的『內心世界』，其實它是件美麗的白洋裝，但搭上了黑白珍珠項鍊和粉外套，不知為何就『變身』了！」
而目前李文儀主播仍然在職，已經44歲的她保養得宜根本看不出來，有網友看了吉娃娃搞笑照片之後，也到李文儀粉專朝聖，發現她日前還為了做節目遠到國外出外景，讓不少人讚她看上去還是非常年輕，「主播還是非常熱血！好年輕啊！」、「來朝聖主播本人有多美！」、「美麗的主播，吉娃娃傳奇最近又復出了！」