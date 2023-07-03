小熊維尼最狂粉絲！家中堆2.3萬件收藏 連15年蟬聯金氏世界紀錄
對於喜愛的事物，許多人都有收藏週邊商品的習慣，但是在美國，卻有一位小熊維尼狂熱粉絲，自2008年起就成為金氏世界紀錄中「持有最多小熊維尼商品」的紀錄保持人，到了2023年仍持續蟬聯，如今她家中收材的維尼商品，已經上看2.3萬件，並持續增長中。
記者潘毅/綜合報導
美國辛州沃科夏（Waukesha）58歲女子黛比（Deb Hoffmann），自2歲時從爸爸手中收到第一支小熊維尼玩偶後，就相當熱愛這個作品。不過她正式開始展開收藏家生涯的時間點，則是在她22歲那年，她在某間手機店看到一支維尼手機，瞬間回憶起童年的愉快回憶，但過半年後再度回到店裡，卻發現那支手機消失了。
那時黛比發現，自己出現了不小的失落感，於是在當地登報刊登，要收購這支維尼手機，最終成功以80美金（新台幣約2490元）獲得。此後她便正式成為了一位維尼收藏家，更把所有收藏都放在一棟占地約28坪的房間內，丈夫也十分力挺她的這項興趣。
到了2008年，黛比終於獲得金氏世界紀錄認證為「持有最多小熊維尼商品」的紀錄保持人，當年她有著4405件相關收藏。不過她仍沒有停下腳步，仍繼續擴增自己的收藏品，並且每年都會向金氏世界紀錄官方申請檢驗，確保自己能一直是紀錄保持者。
目前黛比已經連續15年成為「持有最多小熊維尼商品」的紀錄保持者，截至2023年2月時，她已經收藏了23623件維尼相關收藏。黛比在受訪時坦言，很多人最常問她的問題久是「妳過世後，這些收藏該怎麼辦？」而她都會開朗回答「當我去了『天上的大蜜罐』時，我會把所有收藏捐給加拿大的一間博物館，以紀念維尼」。