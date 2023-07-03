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肯德基首創六都外送！自建600位外送員車隊　承諾25分鐘送到家

▲肯德基歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，自建品牌外送共享中心，首創六都外送服務，備齊專屬肯德基600位外送員車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」。（圖／台灣肯德基提供）
▲肯德基歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，自建品牌外送共享中心，首創六都外送服務，備齊專屬肯德基600位外送員車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」。（圖／台灣肯德基提供）

記者蕭涵云/台北報導

速食控有福了！肯德基自建品牌外送共享中心，歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，首創六都外送服務，將備齊600位外送員，打造專屬肯德基專業車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」。

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2020年初由於疫情擴散，將台灣網購及外送經濟推上一波新浪潮，根據「2021智慧消費關鍵報告」顯示，48%網購者中有23%為食物外送；而「Keypo 大數據關鍵引擎」自2022年12月30日至2023年6月30日的外送負面聲量分析，近半年來針對外送平台的網路口碑數據顯示，「有近一成消費者都曾抱怨過送餐速度慢、餐點冷掉，近三成抱怨過外送員素質不佳」。

▲肯德基首創六都外送，承諾25分鐘送到家。（圖／台灣肯德基提供）
▲肯德基首創六都外送，承諾25分鐘送到家。（圖／台灣肯德基提供）
肯德基總算打破舊有送餐營運模式，不再是由餐廳單點派送外送訂單，透過自建品牌外送共享中心，將服務轉變成整合各區域外送資源，目前首創六都外送服務正式上線，將備齊600位外送員，打造專屬肯德基專業車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」。

業者透露，肯德基外送員將會以安全優先為前提，透過整合區域內門市、自建品牌外送共享中心車隊、搭配專職外送服務的外送員，並結合電腦自動配發訂單、追蹤餐點與外送時間，還全方位導入AI智能銷售預測系統、自動化人力排班、即時生產管理系統及外送配單系統，將整體流程數位化，以利有效縮短外送時間。

▲肯德基自建600位外送員專屬車隊，首創六都外送。（圖／台灣肯德基提供）
▲肯德基自建600位外送員專屬車隊，首創六都外送。（圖／台灣肯德基提供）
為鼓勵消費者善用肯德基外送，7月4日至7月31日，透過肯德基官方訂餐管道完成訂單，外送購物滿350元可享免運服務；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將以簡訊方式發送「一塊咔啦脆雞」兌換券至訂購留存之手機號碼。消費者可於下次消費滿99元使用，兌換時間為發行起30天內兌換完畢；7月4日至7月11日，肯德基外送消費滿459元，即贈送最新上映電影授權商品「蜘蛛人收納袋」等優惠。

▲麥當勞最新優惠「5款買1送1」，同步回歸肯瓊醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新優惠「5款買1送1」，同步回歸肯瓊醬。（圖／記者蕭涵云攝）
已發展24小時外送服務的台灣麥當勞，也持續推出優惠穩住客源，即日起至7月18日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一）。

提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。

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