最狂韓料吃到飽！馬洗手進軍新竹 「韓炸雞、火鍋」299元無限吃
台灣人最愛的吃到飽，近期再添新軍，主打韓食料理的「馬洗手」（맛있어요），日前插旗新竹試營運，打出韓式火鍋299元吃到飽策略，包含韓式炸雞、歐巴拌麵、拳頭飯糰等無限量供應，預估吸引不少民眾朝聖。馬辣集團同樣看好新竹市場，旗下「涮樂和牛鍋物」於6月中旬進駐新竹市東區搶客。
記者黃韻文/綜合報導
愛吃韓式料理的民眾有福了，韓食專賣店「馬洗手맛있어요」進軍新竹，主打平日299元、假日349元韓式火鍋吃到飽模式，包括常出現在韓劇中的辣炒年糕、魚板、韓式炸雞、拳頭飯糰、歐巴拌麵等，近40款餐點無限量供應。另外加價99元，可加碼牛肉、豬肉無限吃。
業者表示，在火鍋年糕部分，除了常見的原味，另外引進艾草、紫米等創新口味；炸物區則有韓國流行的炸地瓜、炸水餃，韓式炸雞有醬釀、美乃滋等不同口味。至於韓劇常見的街頭小吃魚板，則是使用KOREANSEAFOOD傳統四角魚板，把魚板串著泡在湯裡，單吃或加點醬油都可以。搶攻暑假商機，即日起至7月31日不分平假日，全面祭出299元吃到飽。
馬辣集團同樣看好新竹市場，旗下餐廳「涮樂和牛鍋物」在6月中旬已進駐新竹市東區，佔地約上百坪。湯底部分以鴛鴦鍋呈現，合計共10種可選，每人最低449元起，除了牛豬雞肉無限供應之外，另有火鍋料等自助吧吃到飽。