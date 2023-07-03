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最狂韓料吃到飽！馬洗手進軍新竹　「韓炸雞、火鍋」299元無限吃

▲「馬洗手맛있어요」首號店進軍新竹，主打韓式火鍋299元起吃到飽，包含韓式炸雞等韓國料理無限吃。（圖／業者提供）
▲「馬洗手맛있어요」首號店進軍新竹，主打韓式火鍋299元起吃到飽，包含韓式炸雞等韓國料理無限吃。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

台灣人最愛的吃到飽，近期再添新軍，主打韓食料理的「馬洗手」（맛있어요），日前插旗新竹試營運，打出韓式火鍋299元吃到飽策略，包含韓式炸雞、歐巴拌麵、拳頭飯糰等無限量供應，預估吸引不少民眾朝聖。馬辣集團同樣看好新竹市場，旗下「涮樂和牛鍋物」於6月中旬進駐新竹市東區搶客。

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愛吃韓式料理的民眾有福了，韓食專賣店「馬洗手맛있어요」進軍新竹，主打平日299元、假日349元韓式火鍋吃到飽模式，包括常出現在韓劇中的辣炒年糕、魚板、韓式炸雞、拳頭飯糰、歐巴拌麵等，近40款餐點無限量供應。另外加價99元，可加碼牛肉、豬肉無限吃。

▲店內消費模式是299元起火鍋吃到飽，近40款餐點無限量供應。（圖／業者提供）
▲店內消費模式是299元起火鍋吃到飽，近40款餐點無限量供應。（圖／業者提供）
▲白飯加上玊米、海苔絲、鮪魚、麻油等，可DIY自已的拳頭飯糰。（圖／業者提供）
▲白飯加上玊米、海苔絲、鮪魚、麻油等，可DIY自已的拳頭飯糰。（圖／業者提供）
業者表示，在火鍋年糕部分，除了常見的原味，另外引進艾草、紫米等創新口味；炸物區則有韓國流行的炸地瓜、炸水餃，韓式炸雞有醬釀、美乃滋等不同口味。至於韓劇常見的街頭小吃魚板，則是使用KOREANSEAFOOD傳統四角魚板，把魚板串著泡在湯裡，單吃或加點醬油都可以。搶攻暑假商機，即日起至7月31日不分平假日，全面祭出299元吃到飽。

▲韓國水產品牌KOREANSEAFOOD出品的傳統四角魚板。（圖／業者提供）
▲韓國水產品牌KOREANSEAFOOD出品的傳統四角魚板。（圖／業者提供）
▲另有韓劇中常出現的小吃炸雞、地瓜冬粉海苔卷等。（圖／業者提供）
▲另有韓劇中常出現的小吃炸雞、地瓜冬粉海苔卷等。（圖／業者提供）
馬辣集團同樣看好新竹市場，旗下餐廳「涮樂和牛鍋物」在6月中旬已進駐新竹市東區，佔地約上百坪。湯底部分以鴛鴦鍋呈現，合計共10種可選，每人最低449元起，除了牛豬雞肉無限供應之外，另有火鍋料等自助吧吃到飽。

▲「涮樂和牛」自助吧提供時蔬、手工鍋物等近60種菜色。（圖／馬辣集團）
▲「涮樂和牛」自助吧提供時蔬、手工鍋物等近60種菜色。（圖／馬辣集團）

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