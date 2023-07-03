六都上半年買賣移轉棟數大減近2成！房市交易陷磨合期
《平均地權條例》子法修正案自7月1日上路，預售屋今起禁轉售，而六都房市則似乎早已搶先反應了未來市場趨勢。六都地政局今（3）日公布6月份買賣移轉棟數，共20,678棟，月減3.2%、年減2.9%，統計六都上半年買賣移轉棟數，共107,318棟，年減18.4%，今年上半年買氣明顯低落。
記者潘毅/綜合報導
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，從各都公布的買賣移轉棟數顯示出房市在拉鋸盤整，今年上半年跟去年同期相比緊縮明顯，因為買賣雙方各有觀望的理由，買方認為政府打炒房，房價應該大幅下滑，其認知幅度與賣方讓利空間落差大，而賣方思考目前賣房並不有利，且房地合一持有5年內轉售有高稅率，部分賣方選擇封盤不賣，導致整體成交量低，另外，今年下半年平均地權條例子法啟用，買方更加期待新法對市場的作用，今年第三季可能還是處於磨合期。
交屋量撐場，南二都創新低
綜觀六都上半年買賣移轉棟數，台北市13,004棟、年減19.2%，新北市27,215棟、年減19.5%，桃園市17,935棟、年減20.4%，台中市21,535棟、年減16.7%，台南市10,346棟、年減17.2%，高雄市17,283棟、年減16.6%。郎美囡表示，央行今年第一季升息、第二季加碼房市管制，以及重頭戲平均地權條例子法要上路，政府打炒房態度明確，各區域市場交易低迷，台中市、台北市6月份有交屋挹注，台中市南區及台北市文山區都月增1倍，缺乏新成屋交屋的區域表現大多平淡，南二都成為政府打炒房的重災區，先前房市多頭時，二都挾帶科技業進駐的光環，吸引資金不斷投放到台南市及高雄市，今年科技大廠經營表現不盡理想，投資性買盤縮手，自用買方擔憂套在高點，造成南二都單月買賣移轉棟數創新低。
房價不動，買氣停滯
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，政府今年沒有鬆綁房市管制的打算，且市場普遍預期還有升息空間，更何況目前平均房貸利率已破2%，銀行核貸仍然保守，買方對於市場的不確定因素存有疑慮，但賣方降價相當有限，不易達到買方的甜蜜點，故成交呈現停滯的狀態。