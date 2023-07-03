六都6月買賣移轉棟數出爐！這2地開紅盤　上半年量能仍創5年新低

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月各都的量能表現迥異，台北與台中繳出年月雙增的佳績，但其餘四都均年月雙減，主要是台北、台中的部分地區新案交屋潮湧現，比如台北市的文山區，由於Q2取得使照的新屋戶數超過400戶，因而衝高數據表現。事實上，撇除部分地區的單月大量交屋因素後，可發現整體房市仍處於盤整格局，觀察今年上半年的累計買賣移轉棟數，六都合計約10.7萬棟，年減18.4%，是近5年新低，其中台北13,004棟、台南10,346棟，更是近六年同期最低。
張旭嵐指出，上半年的量能探近年低谷，顯示在政府打炒房、經濟展望保守的大環境下，市場觀望氣氛仍濃，且下半年尚有第二戶限貸發酵、平均地權新制施行、中央大選熱戰等擾動，市場僅仰賴剛性自住買盤獨撐大局，因此後續仍朝「量縮價平」的方向發展。
從6月各都的買賣移轉表現來看，以台中月增10.5%最佳，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中本月開出紅盤，衝出逾400棟大量的南區功不可沒！南區Q2有「嘉磐樸樹」、「女王萬歲」等百戶大案拿到使照，加上南區的房價，在台中鬧區中屬相對平實，後續又有十三期重劃區遠景可期，因而獲得買盤青睞異軍突起。
陳定中進一步指出，繼南區之後，太平可望接棒成為下一個受新案交屋拉抬的交易熱區。近期太平分別有「陞霖太美」、「櫻花恰恰好」等案取得使照，僅此兩案便有近600戶量體，陸續交屋後，有機會讓太平在下半年繳出亮眼成績。