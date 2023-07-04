大牙爆「黑人買網軍」攻擊！王力宏也曾被貼購買明細 真實價碼曝
黑人（陳建州）近日捲入性騷擾風波，而大牙3日在臉書上又貼文表示，透露收到網友提醒「小心對方網軍攻擊」，才剛貼出文章，就有一堆假帳號複製貼上同樣的話語洗版，雖然黑人目前為止尚未回應此事，不過也引起不少討論。而事實上，過去被指控買網軍的還有王力宏，當時婚變後前妻李靚蕾也同樣指控王力宏買網軍帶風向，甚至公開購買明細，但事實上，如果真要在台灣買網軍，那預算可能是要多準備些！
記者張嘉哲/綜合報導
回顧過去李靚蕾曝光的收據，時序從2021年6月到10月都有，包括6月11日美國打疫苗，指定安排4萬點讚數，加上400條評論；6月16日王爸爸寫的詩，安排2萬點讚數，加上200條評論，2則IG共花費人民幣1260元（約台幣5555元）；9月的購買紀錄中顯示，花費2000人民幣（約台幣8820元），就可以買下1萬1000則評論、轉發8000以及1萬6000個按讚數。
不過實際查詢，以台灣地區若要購買IG、臉書社群的讚數來看，市面上包括電商、正式官網通路分為「真人讚」以及「地區讚」，若是要以真人讚的價格來看，光是「王力宏打疫苗」以及「王爸爸的詩」兩篇就要價90萬元（一個讚15元，總共買6萬組）；而若以地區（全球）讚則是需要6000元（100個讚10元，總共買600組），與王力宏所購買的價格可以說是相差非常多。
另外市面上均價100則留言約莫是500元，以「王力宏打疫苗」以及「王爸爸的詩」兩篇600則留言要價3000元，也就是台灣說不論是「真人讚+留言」還是「假人讚+留言」的網軍類型都比王力宏當初買的還要貴，顯現台灣網軍與大陸網軍價格上的差別。