冷氣遙控器攻略不藏了！進房按它省電涼翻　「魔王鈕」一按錢狂噴

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天然ㄟ熊賀啦！近幾年越來越多人熱愛冷氣的「定時模式」，通常都會在上床睡覺之後，將冷氣定時在4至5小時，並且搭配電風扇，隨著白天氣溫升高，人體溫度升高變成「熱到自然醒」，近年被網友譽為「天然的鬧鐘」，比舒眠模式還要更省喔！
🟡省錢按鈕「風量調整」
一大堆人剛進到房間覺得又燜又熱，一言不合冷氣遙控器拿起來就是20度調下去，但事實上，最快讓室內降溫的方法「溫度並不是關鍵」，「風量」才是關鍵，過去日本人就實測都在同溫度房間內，開18度以及28度的差別，28度的把風量調整到最高，結果體溫下降速度還比18度的還要更快！兩者相差10度電可就是差了60％用電量呢！下次再把溫度調低之前，不如先把風量按鈕按到最高試試看囉！
🟡省錢按鈕「舒眠模式」
「舒眠模式」可以說是想吹整晚冷氣的人必按的按鈕之一，由於睡覺時人體新陳代謝下降，同樣的冷氣溫度到半夜時，體感上就會比醒著的時候還冷，而冷氣的舒眠功能，就會在入睡後將溫度逐漸往上調1度至2度，達到省電的效果也好眠，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，這可是能源局以及台電都認證過的「激省按鈕」喔！
🟡噴錢按鈕「除濕模式」
雖然開冷氣除濕只需除濕機約3分之1的時間，但耗電量卻高出2倍，事實上，冷氣本身的冷卻模式已經具備除濕的效果，所以提醒大家避免浪費不必要的能源，千萬別跟自己的荷包過不去，而這也是經過能源局的認證的「魔王級按鈕」哦！在使用冷氣「除濕模式」的你趕緊筆記！