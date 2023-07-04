高捷3度警告！澎湖4萬1餐廳老闆「終於刪合照」 遭嗆退出餐飲界
澎湖最近一家海鮮餐廳遭到遊客指控，表示用4萬1千元的價格開桌，結果菜色被細算後發現根本不值得，業者甚至還在臉書上發出與演員高捷的合照來打廣告，高捷不僅留言警告，更聲明將提告，沒想到海鮮餐廳葉姓老闆不僅不甩高捷警告，還複製聲明稿來嘲諷，讓不少人看傻眼。而隨著臉書被網友出征，葉姓老闆終於在（4）日上午撤下合照。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧事件，有網友到澎湖某間無菜單料理用餐，結果一頓飯吃下來要價4萬1千元，但卻抓包料理中沒有特別昂貴的食材，貼出老闆給的報價單認為根本不等值，事後餐廳回應，所有料理在當天的採購過程都有錄影給消費者看，但還是讓不少人認為餐廳是在坑殺觀光客，被灌爆一星評價。
隨著餐廳陷入爭議，該餐廳葉姓老闆6月23日在臉書貼出公開貼文，並附上與演員高捷合照幫自己餐廳做宣傳，結果先引來高捷經紀人回應表示「請將高捷大哥照片移除，這樣任意使用高捷大哥肖像做廣告，已侵犯到高捷大哥的肖像權」；隨後高捷本人也現身留言「老弟，合照是讓你留念，不是讓你拿來廣告，卡尊重咧.....請移除，若由經紀公司依法處理，到時就不太好看了.....請自重」。
事後該餐廳老闆還是沒移除合照，高捷在臉書發出聲明，透露將與律師研擬法律追訴，等同於三度警告業者刪除照片。沒想到該餐廳葉姓老闆不僅不甩高捷的聲明，甚至還複製高捷聲明的樣板，把名字改成自己的，稍作內容更改又變成自己的聲明，嘲諷意味十足，讓大批網友超傻眼，灌爆葉姓老闆臉書要他「退出餐飲界」。
而隨著大批網友的出征，葉姓老闆在4日上午終於移除與高捷的合照，仔細觀察葉姓老闆的臉書，該篇文章其實還在，只是從編輯紀錄可知，PO文內宣傳的套餐菜色、價格、包場人數已全數刪除，並加上寒單爺相關介紹。