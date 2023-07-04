男生太熱「1穿搭」上街！他嘆：被當變態 劉德華示範照超驚艷
炎炎夏日，現在開始恐怕每天都要面臨38度以上的高溫，不少人穿著也會開始以輕便、清涼為主。而近日就有網友分享自己的心境，表示自己在夏天時也會穿熱褲但卻被朋友阻止，而往往穿上街時又要被當作怪胎、變態來看待，讓他覺得有些不公平，好奇明明過去熱褲也有許多男星穿過，現在為何男生穿熱褲接受度就比較低。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「很多朋友都叫我不要穿熱褲，原因是這樣太過女性化，但這麼熱的天氣不就是要穿熱褲嗎？大家可能有所不知，熱褲最早以前是設計給男生穿的，但現在穿的人卻是以女生居多」。
「而現在男生只要穿熱褲上街，不僅會被認為怪胎，甚至可能被當成變態來看待」該網友感嘆「過去一些明星像是四大天王、成龍這些人也都有穿過熱褲，當時也不會讓人感覺到奇怪，只能說時代變遷審美不同了，懷念當時男生穿熱褲的美好年代」。
對此，就有不少人建議該網友不畏世俗眼光，喜歡怎麼穿就怎麼穿，在不影響別人的前提下，流行不流行以及自我審美觀覺得可以就好；另外則也有網友翻出劉德華年輕時的穿著，只見照片中劉德華留著中分頭深邃的五官搭配著牛仔外套，下半身則是搭配牛仔熱褲，大腿曲線一覽無遺。
隨後也有成龍、吳奇隆的熱褲照也跟著曝光，不少粉絲都表示「第一次看！也不會覺得很怪啊」、「開心就好了，天氣這麼熱為啥不能穿短褲」、「時代在改變觀念也在改變啊.....男生穿熱褲真的還好」、「劉德華真的是帥耶！這個熱褲可以」。