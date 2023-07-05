房市／信義房屋不動產株式會社新人事佈局　王茂桑接任社長

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2020年起新冠疫情影響全球，信義房屋不動產株式會社持續堅守崗位守護客戶在日本的房產，並協助台灣客戶可安心透過視訊完成看屋及簽約流程，更在2022年創下成立以來的最佳成績，逆境中仍展現成長韌性；而今年上半年累積成交已超過300戶，總銷金額超過250億日圓(約新台幣56.5億元)，對於下半年的發展持續樂觀謹慎看待。
新任社長王茂桑於2006年加入信義房屋集團，自第一線業務開始做起，兩年時間即通過評選擔任店主管，更在三十而立之年開始擔任區主管，帶領大台北地區十多家分店、超過百人的團隊，可說是新世代菁英代表，在台灣累積近15年的房仲經驗，於2021年1月調任至信義房屋不動產株式會社，前往日本展開新的挑戰里程。
王茂桑表示，在疫情期間來到日本反而更有收穫，看到同仁們即使因為疫情使得各項活動受限，但始終抱持「信義人」的理念，將客戶放在第一位，例如代替無法來日本的客戶巡視屋況、協助聯絡居家服務業者清理房屋、到現場以網路視訊為客戶介紹物件與週邊環境，從這些細節就可了解為何仍可在艱困環境中屢創佳績。
他說，自己很喜歡鐵人三項運動，而要完成競賽其實和企業經營相同，一定要具備「堅持信念」及「萬全準備」兩大要件，而信義房屋不動產株式會社一步一腳印踏實前進，以萬全準備面對每個挑戰，出發點都是為了提供客戶安心安全的交易流程、擁有美好的日本置產體驗。
信義房屋不動產株式會社成立13年多以來，秉持信義集團「先義後利」理念、融合台式熱情及日式細膩服務，贏得日本當地不動產業者的信賴，合作夥伴已達數十家，累積成交近5,000戶，總銷金額超過3,200億日圓(約新台幣704億元)。
王茂桑表示，未來除了持續提供台灣客戶買賣日本房產的服務，亦規劃擴大服務範疇推出租賃仲介服務，此外，也將更進一步著重在地深耕，將信義集團社區服務精神延伸到日本，朝永續經營邁進。