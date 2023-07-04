台灣烤肉攤見真人版千尋！9萬粉絲讚「神隱少女本人」：相似度99%
在路上竟然能看見經典動漫人物？近期有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享，自己目睹一位身穿綠色條紋上衣及粉紅色短褲的女子，在一間烤肉攤旁等待，極度神似經典神作動畫《神隱少女》的主角「千尋」，照片曝光後隨即引發近9萬人按讚討論。
記者潘毅/綜合報導
2001年上映的動畫電影《神隱少女》，由宮崎駿執導，過去曾維持了20多年日本動畫電影最高票房紀錄，更在第75屆奧斯卡金像獎上，奪下了奧斯卡最佳動畫片的殊榮。連台灣的知名景點九份老街，都因為景色神似神隱少女電影場景，至今都有許多影迷、遊客慕名而來。
沒想到在近期，有民眾在臉書社團「路上觀察學院」發出自己拍下的照片，並附註「千尋跑出來買烤肉」，只見在烤肉攤前等待的女子，身上穿搭著綠白相間短袖還有粉色短褲，與電影中千尋身上的日常服裝幾乎完全相同，從遠處看，就像千尋本人在買烤肉。
當事人也向《NOWnews今日新聞》透露，這張照片是在台北市的饒河夜市所拍下，自己過去也十分喜歡「神隱少女」這部動畫電影，當時看到這位小姐覺得衣服穿搭超像千尋，才會按下快門。
這張照片曝光後被大量瘋傳，迅速吸引近9萬名神隱少女粉絲狂喊超級像，並紛紛以電影中經典的橋段留言：「好可愛，根本是本人吧，神還原的Cosplay」、「按照電影劇情，她是去找爸爸媽媽是哪一串？」、「不能吃太多，會被殺掉的」、「那白龍去哪了」、「相似度幾乎99%，只差在拖鞋XD」。