Toyz拳賽將登場！過磅記者會遭鍾培生「偷襲甩巴掌」　火爆畫面曝

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而在今（4）日下午的過磅記者會中，這組對戰組合量級規定體重為63.5公斤，Toyz、鍾培生先後過磅，體重分別為62.75和62.4公斤，都符合規定。而就當主辦方請兩人前往舞台中央拍攝對峙動作時，鍾培生突然一巴掌甩在Toyz臉上，還沒等對方反應過來，又把Toyz推開。
下秒Toyz立刻衝向鍾培生要討回來，此時主辦方與雙方教練團則將兩人拉開，避免衝突擴大。據《ETtoday》報導，Toyz在此事件後坦言，當下真的很不爽，並向對手鍾培生嗆聲：「要動手就大力點，像個娘們在那邊推」。而鍾培生則回擊「沒有人可以詆毀我家人」。
Toyz與鍾培生雙方的恩怨則要追溯到10年多前，Toyz在2012年率領台北暗殺星(TPA）拿下英雄聯盟世界冠軍，之後便被鍾培生招攬，前往香港的HKES電競戰隊繼續拚戰，然而合作了一段時間後，雙方在2015年因合約發生歧見，Toyz更一度遭到「冷凍」，後續此事件鬧上法院纏訟5年，最終法院宣判Toyz需支付210萬港幣的違約金（約台幣800萬）。後續雙方私下恩怨依舊沒有因為官司而化解，決定在今年7月5日在台北小巨蛋上，捨棄所有外部因素影響，單靠自身力量，用拳擊來一決勝負。