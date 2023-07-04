「反骨男孩」酷炫陷偷拍疑雲！孫生發聲了：他們是合意魚水之歡
YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫近日遭網紅星宣控訴偷拍性愛過程，還將私密片給其他團員們觀賞、炫耀，讓她心生畏懼，目前已委託律師即將對酷炫提告，酷炫則表示自己並沒有做任何違法的行為。而同樣身為「反骨」成員的孫生今（4）日出席《The Cage 拳上 2023 終於之戰》記者會時也替兄弟發聲了：「他沒做任何違法事情！他們是合意魚水之歡。」
記者郭佩蓉/綜合報導
孫生今日出席活動，表示自己以前不清楚酷炫與星宣的關係，事情爆發後有關心酷炫，對方心情確實有受影響，孫生也強調：「反正他沒有偷拍就對了啦！他們合意性交嘛，他們之前的確就是有合意的這個，魚水之歡啊，反正他沒有做任何違法的事情！」更喊話酷炫：「你趕快出來講啦！真的！我覺得當事人自己來講更清楚。這是我一個哥兒們，能給的最大資訊了。」
而針對星宣的爆料，酷炫在上月30日也發文回應，表示一直以來，不論是經營公司或人際相處難免有摩擦與爭執，他都是盡力修正與調整，「曾經因為感情上不成熟的行為造成不開心與不舒服的感受，我致上誠摯的歉意。今年五月活動擦肩遇到，事後還有收到妳的問候訊息，所以對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕，我必須在此聲明：『我沒有做任何違反法律的行為。』最後，若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心。」
※【NOWnews 今日新聞
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