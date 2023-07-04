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「反骨男孩」酷炫陷偷拍疑雲！孫生發聲了：他們是合意魚水之歡

▲孫生今（4）日出席記者會，被問到好兄弟酷炫近日深陷偷拍一事，他也發聲了。（圖／翻攝孫生IG）
▲孫生今（4）日出席記者會，被問到好兄弟酷炫近日深陷偷拍一事，他也發聲了。（圖／翻攝孫生IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」團長酷炫近日遭網紅星宣控訴偷拍性愛過程，還將私密片給其他團員們觀賞、炫耀，讓她心生畏懼，目前已委託律師即將對酷炫提告，酷炫則表示自己並沒有做任何違法的行為。而同樣身為「反骨」成員的孫生今（4）日出席《The Cage 拳上 2023 終於之戰》記者會時也替兄弟發聲了：「他沒做任何違法事情！他們是合意魚水之歡。」

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▲▼孫生今（4）日出席《The Cage 拳上 2023 終於之戰》記者會時，也替兄弟酷炫發聲。（圖／翻攝自孫生IG）
▲▼孫生今（4）日出席《The Cage 拳上 2023 終於之戰》記者會時，也替兄弟酷炫發聲。（圖／翻攝自孫生IG）
▲▼孫生今（4）日出席《The Cage 拳上 2023 終於之戰》記者會時，也替兄弟酷炫發聲。（圖／翻攝自孫生IG）
 
孫生今日出席活動，表示自己以前不清楚酷炫與星宣的關係，事情爆發後有關心酷炫，對方心情確實有受影響，孫生也強調：「反正他沒有偷拍就對了啦！他們合意性交嘛，他們之前的確就是有合意的這個，魚水之歡啊，反正他沒有做任何違法的事情！」更喊話酷炫：「你趕快出來講啦！真的！我覺得當事人自己來講更清楚。這是我一個哥兒們，能給的最大資訊了。」

▲網紅星宣（左）爆料指控酷炫慣性劈腿，並散播她的不雅照給其他團員嘻笑，決定提告。對此，酷炫也作出回應。（圖／星宣、酷炫FB）
▲網紅星宣（左）爆料指控酷炫慣性劈腿，並散播她的不雅照給其他團員嘻笑，決定提告。對此，酷炫（右）也回應了。（圖／星宣、酷炫FB）
而針對星宣的爆料，酷炫在上月30日也發文回應，表示一直以來，不論是經營公司或人際相處難免有摩擦與爭執，他都是盡力修正與調整，「曾經因為感情上不成熟的行為造成不開心與不舒服的感受，我致上誠摯的歉意。今年五月活動擦肩遇到，事後還有收到妳的問候訊息，所以對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕，我必須在此聲明：『我沒有做任何違反法律的行為。』最後，若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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