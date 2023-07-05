國宴豆花登台北101觀景台！珍珠奶茶雞蛋糕賣萌　高空美食搶打卡

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KADOKADO的雞蛋糕選用來自紐西蘭無鹽奶油、及台灣優質單一牧場六甲田莊無任何添加物的百分百純鮮乳，號稱完全不加一滴水製作，厚實鬆軟充滿雞蛋香，吃得到獨家「台灣印象」雞蛋糕，有珍珠奶茶、傳統電鍋、復古電風扇、傾斜郵筒和擲筊等趣味造型，受消費者喜愛，已進駐台北101觀景台一年。
如今，白水豆花與創意造型雞蛋糕KADOKADO獨家聯名，登上台北101觀景台，在89樓打造全台最高立食區。黑色燒杉代表製作雞蛋糕時的熱能，象徵煮豆漿的天然水經岩層過濾的而採似泉水川滴的洞石板搭配設計，並以台灣傳統雞蛋糕模具加工成菜單，點餐時體驗烤雞蛋糕翻轉模具的感覺。
台灣美食還有高空美景加持，讓不少消費者搶打卡，適逢暑假人潮湧現，現場年輕朋友與家庭客眾多，除了外國觀光客、中南部旅客也不少。根據台北101表示，觀景台今年人次較去年成長近4倍，恢復到達疫情前2019年近8成；而年度累計目前最多造訪外國觀光客人數最多的是韓國，國內旅客則佔了3至4成。
白水豆花 x KADOKADO 101獨家聯名高空店，更祭出觀景台門票現折優惠刺激買氣，即日起至8/31日憑購買觀景台門票附贈的折價券，消費白水豆花1碗和一份KADOKADO雞蛋糕「現折50元」，每天限量1000張，送完為止。記者於昨（4）日現場採訪，平日下午竟一度供不應求，候餐需等1小時以上，建議民眾造訪時可先預估停留時間，好順利嚐鮮。
搶攻暑假人潮，手搖飲品牌龜記7月起也祭出眾多優惠，7月14日至7月16日「紅柚翡翠」2杯特價130元，7月21日至7月23日「蘋果紅萱」2杯特價100元，7月28日至7月30日「三十三茶王」2杯特價65元，8月4日至8月6日「鐵觀音奶茶」2杯特價80元。