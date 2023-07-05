新青安房貸來了！首購利率再降1碼、最高1千萬 年省1.56萬元本息
由八大行庫承辦的「青年安心成家購屋貸款」方案將出現大變革，財政部正規劃「新青年安心成家房貸」專案，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，貸款額度從800萬元拉高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，專案預計最快8月上路，和現行方案相比，首購族一年估計可省下1.56萬元本息。
記者徐銘穗/綜合報導
青安房貸受理十餘年，到今年5月底止，累計撥貸34萬1869戶，累計撥貸金額約1兆4260億元。近期由於美聯準會連續升息、央行也同樣一路升息，房價也並未大幅下跌，導致想買房的民眾心態保守，財政部近期邀集公股行庫討論，並敲定「新青年安心成家房貸」專案，擬於8月1日上路，為期3年。
據了解，「新青年安心成家房貸」專案，將由政府加碼補助1碼（1碼是0.25%），加上現行行庫補貼半碼，共補貼利率0.375個百分點。以現行青安房貸利率計算，一段式利率將從2.025％降為1.775％，兩段式利率前兩年降為1.69％，第三年以後則為1.99％，將成為目前市面上最優惠的房貸專案。目前央行房貸利率地板價為公教房貸的2.06%。
另外，除了加碼利率補貼之外，還有三方面的優待，包括貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1000萬元。
不過，「新青年安心成家房貸」專案申請必須符合借款人及其配偶、子女名下皆無房產，也就是全家都「首購」，且不適用於轉貸戶，已使用青安房貸的舊貸戶也不適用，必須是完全沒有使用過相關專案的新貸戶。
若以「新青安房貸專案」最高貸款額度1000萬元、貸款期拉長到40年期，貸款息砍到1.775%，以本息均攤計算、新青安房貸戶每月較現行方案可省本息1303元，一年省約1.56萬元。
但需注意的是，該政策利多優惠期僅有3年，3年後、若央行不降息，利率仍維持高檔下，等於青安房貸戶利率得「補回」0.375個百分點，還款本息也會加重，民眾仍得考量自身能力。
「青年安心成家購屋貸款」承辦的八大行庫為，台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及台灣企銀。