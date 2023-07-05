拚暑假商機！穿比基尼吃火鍋1折 網路票選「第1名牛奶鍋」送海鮮
餐飲業者力拚暑假商機！王品集團5大火鍋推出「澎湖海鮮祭」，大啖澎湖小卷、絲瓜蛤蜊等台灣在地美食，嚮辣推出同桌顧客每位都穿比基尼吃火鍋，消費指定套餐1折優惠，男生也適用；網路票選「第1名牛奶鍋」聚日式鍋物不只推出台中店「指定餐點88折」優惠，板橋店及高雄店也有送海鮮活動。千葉火鍋近期則有淡水、林口店限定好康，憑粉絲團留言免費吃九孔鮑魚。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團5大鍋物，聚日式鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣和牛麻辣鍋及尬鍋，搶攻暑假商機，聯手打造澎湖海鮮祭，各品牌不只有機會吃到澎湖小卷、絲瓜蛤蜊等台灣在地美食，還有各種優惠活動可參加。其中，嚮辣主打「嚮辣幸運女神號」吃得到份量澎湃的五大豪華海鮮總匯，8月31日前，穿花襯衫消費指定餐點享88折，同桌顧客每位都穿比基尼，消費指定套餐1折優惠，也歡迎男生挑戰。
聚日式鍋物則加碼限店獨享好康，8月底前到台中中科店、公益店用餐，澎湖海鮮祭指定餐點現打88折。與國民零食乖乖聯名的和牛涮，憑全家開賣的和牛黑咖哩、炙燒和牛壽司2款乖乖口味截角，到店內用消費兩客頂級和牛套餐，招待日本 A5 和牛一份，活動到明年6月底前；暑假7月7日至7月29日每週五、六晚間，現場將加碼「和牛涮涮拳王」挑戰，當日拳王獲贈和牛涮口味乖乖限量大包裝及極上和牛套餐券一張。
而網路票選「第一名牛奶鍋」的聚日式鍋物，加碼台中在地好康，7月10日至8月31日，至台中中科店及公益店用餐，結帳時出示證件為台中人，享澎湖海鮮祭指定餐點88折優惠；同時歡慶板橋捷運江子翠店開幕，及高雄夢時代店改裝煥新，即日起至8月31日，到上述兩間門店用餐，填寫Google評論即送主廚海鮮漿一份。
千葉火鍋近期則祭出淡水、林口店限定免費吃九孔鮑魚的好康活動，豪氣把海港直送的新鮮鮑魚拿來寵粉，即日起至7月16日，憑臉書或LINE私訊訂位，現場出示活動留言截圖，即可免費吃鮑魚乙份。