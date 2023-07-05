夏啖鰻魚！大員皇冠能通嘗白鰻與星鰻 うなぎ四代目菊川插旗台中
日本人習慣在夏季吃鰻魚，藉以補身。台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳即日起至2023年8月31日推出「鰻魚季」，由郭曉芸副主廚特製的鰻魚套餐，從前菜、刺身、蒸物、酥炸、燒烤、主食、湯品，再到甜點等，多樣的鰻魚料理另佐配肉類與其他海鮮，每套2280元。而日本米其林餐盤推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，則將至台中開出全台第2家分店，預計9月開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
日本人認為在夏天最熱期間食用鰻魚，可消暑開胃補元氣，而鰻魚營養價值極高，有「水中人參」的美譽。台南大員皇冠假日酒店即日起至2023年8月31日推出「鰻魚季」主題料理，「鰻魚套餐」每套2280元，可品嘗到台灣白鰻、日本星鰻。選用600公克大小的台灣白鰻，肉質沒有土味也最鮮嫩，每日現殺、手工拔刺，相當費工繁瑣。前菜是「鰻作醋」，口味清爽開胃，也有「鰻魚白樺蒸」，將白鰻烤到上色、再蒸到軟嫩後夾入山藥，配上勾芡白柚子胡椒湯汁，精緻典雅。
而重頭戲「鰻魚三味」則包含日本星鰻炙燒握壽司、燒白鰻、蒲燒鰻三種組合。其中的燒白鰻是以新鮮白鰻將之胡椒鹽調味、燒烤，保留肉質鮮甜原味。完整的「鰻魚套餐」中還搭配上「海虎蝦蔬菜天婦羅」、「鹽燒西班牙伊比利松阪豬」、「廣島生蠔鮮湯」等菜色，即日起接受預訂。
另外，由焱胡同餐飲集團引進的日本米其林餐盤推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，在1月開出台北店之後，將至台中開出全台第2家分店，預計開幕時間為9月。來自日本名古屋的「うなぎ四代目菊川」，擁有超過90年的歷史，特選用300克重的鰻魚製作。強調以關西式手法，將鰻魚現殺現烤上桌，供應名物蒲燒一本重、名物蒲燒一本定、名物白燒一本定、菊川鰻三吃等鰻魚料理。