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工藤靜香與木村拓哉相守23年！天后為愛棄光環　甘心在家相夫教子

▲工藤靜香與木村拓哉結婚23年，當年她放下演藝事業，甘心在家相夫教子。（圖／工藤靜香推特）
▲工藤靜香與木村拓哉結婚23年，當年她放下演藝事業，甘心在家相夫教子。（圖／工藤靜香推特）

記者薛羽彤/綜合報導

日本歌姬工藤靜香將於9月2日來台舉辦演唱會，今（5）日她特地旋風來台宣傳。工藤靜香除了演藝事業外，感情世界也備受關注，2000年宣布與日本天王「SMAP」成員木村拓哉結婚，回首兩人的感情路，雖然都是巨星卻愛得低調。

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木村拓哉與工藤靜香兩人都是日本演藝圈巨星，兩人有著共同興趣，喜歡戶外活動、一起衝浪非常合拍，並在1999年陷入熱戀。隔年11月，木村拓哉在演唱會上宣布「我要結婚了」，可想而知女粉絲心碎滿地，當記者反問對象是不是工藤靜香，木村拓村霸氣回應「除了她以外，還有誰啊？」

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▲木村拓哉事業如日中天，當年宣布閃婚震驚不少人。（圖 / 資料照）
因木村拓哉的高人氣，一宣布結婚讓所有女粉絲感到失戀，工藤靜香也因此收過無數恐嚇信，連續10幾年被票選為日本「最討人厭女性」。而工藤靜香結婚後，退隱演藝圈專心在家相夫教子，雖然20多年來，日媒不定期就傳出二人分居，不過木村也用行動證明了對妻子與一家人的愛。

木村拓哉3月被爆跟工藤靜香將離婚，傳出工藤靜香聯繫前男友YOSHIKI，也是夫妻不和的導火線，媒體表示：「工藤靜香想盡可能的幫助女兒進軍世界，就像全天下的媽媽一樣，從許多地方做準備，就算對方是前男友，也是會有能幫到自己的東西吧」，而3位母女投入進軍國際的準備，和木村拓哉的現況有了落差，才因此傳出離婚謠言。

▲木村拓哉在結婚20年以後首度公開與太太工藤靜香閃照。（圖／翻攝木村拓哉微博）
▲木村拓哉結婚20年，首度公開與太太工藤靜香閃照。（圖／翻攝木村拓哉微博）
結婚20多年，木村拓哉從未放閃過，2020年他罕見在老婆生日時PO出合照，祝愛妻生日快樂，照片中，他手捏著工藤靜香的雙頰大笑，看起來相當幸福甜蜜，破天荒放閃讓粉絲又驚又喜。
 

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