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買鱈魚小心「半數低價魚混充」！吃到油魚恐腹瀉　消基會2招分辨

▲坊間低價魚以假亂真，消基會公佈針對鱈魚及多利魚攙偽調查測試的報告結果。（圖／消基會提供）
▲坊間低價魚以假亂真，消基會公佈針對鱈魚及多利魚攙偽調查測試的報告結果。（圖／消基會提供）

記者葉盛耀/綜合報導

鱈魚一般是指大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈、阿拉斯加鱈等「鱈魚目」，但不少業者以「比目魚」混充為「扁鱈」，又或以「油魚」宣稱為「圓鱈」，而混淆視聽。另外，也有以巴沙魚（或稱鯰魚）混稱為多利魚（或稱魴魚）的案例。消基會因此選於六都進行標榜「鱈魚」及「多利魚」切片商品的「品名標示」及「品名宣稱」調查，今（5）日公佈結果，發現實體店面及包裝商品的「品名標示」較無令消費者混淆之處；傳統市場及網路販售的商品，則較有機會造成混淆或誤解。

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坊間以低價魚種，例如比目魚、油魚、巴沙魚等，謊稱為較高價的鱈魚、多利魚的案子層出不窮，其中的油魚，因魚體中含有人體無法消化的臘脂，部分消費者食用後可能發生腹瀉排油。

此外，也有業者為了使「巴沙魚」片肉質變得軟嫩而浸泡「磷酸鹽」，雖是合法食品添加物，但若長期食用高磷食物，會導致消費者骨質疏鬆與腎臟疾病，也可能增加心血管疾病的風險。衛生福利部因此宣布，自2017年起，如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚肉，否則將違反標示不實之規定。

▲消基會針對傳統市場及網路電商標榜品名有「鱈魚」字樣及網路電商標榜品名為「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」或「兩種品名同時標示」的商品，購得6件樣品做調查。（圖／消基會提供）
▲消基會針對傳統市場及網路電商標榜品名有「鱈魚」字樣及網路電商標榜品名為「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」或「兩種品名同時標示」的商品，購得6件樣品做調查。（圖／消基會提供）
消基會因此針對傳統市場及網路電商通路中有的這些商品，進行品名調查、魚種鑑別試驗及磷酸鹽含量測試。選於2023年3月間在新北市及臺中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件及品名同時標示「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」等商品2件，共計6件做調查。

調查結果，2件測試磷酸鹽的巴沙魚樣品中，「磷」含量皆在標準之下，但仍建議幼兒應避免攝取添加磷酸鹽的食材。4件鱈魚樣品中，樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別，2樣品結果與標示及宣稱內容不符，恐有違反《食安法》第28條標示不實之虞。

至於包裝上的明顯標示品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、有效日期、營養標示、含基因改造食品原料、其他經中央主管機關公告之事項等，檢視本次6件樣品，除2個為散裝，不須依《食安法》第22條規定標示外，其餘4件包裝樣品，均符合《食安法》第22條規定。而購自網路電商的2件巴沙魚樣品，在電商平臺刊登的頁面商品描述，則有使消費者混淆之虞

消基會並援引食藥署資料，教導民眾如何辨別出油魚，可以魚皮魚紋判斷，油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，且油魚的魚肉顏色通常呈現黃白色。

▲油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，且油魚的魚肉顏色通常呈現黃白色。（圖／消基會提供）
▲油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，且油魚的魚肉顏色通常呈現黃白色。（圖／消基會提供）
至於如何辨別多利魚與巴沙魚，通常多利魚的外觀為較接近橢圓型，而且魚體上有明顯藍黑色圓斑；巴沙魚外形較修長，切片後外形為長扁狀，建議消費者選購時可用外觀做判斷，若外形較扁長，應該是巴沙魚。起若產地為越南且是冷凍包裝，那可能是巴沙魚而非多利魚。

▲多利魚(上)的外觀為較接近橢圓型，而且魚體上有明顯藍黑色圓斑；巴沙魚外形較修長，切片後外形為長扁狀。（圖／取自食藥署）
▲多利魚(上)的外觀為較接近橢圓型，而且魚體上有明顯藍黑色圓斑；巴沙魚外形較修長，切片後外形為長扁狀。（圖／取自食藥署）

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