買鱈魚小心「半數低價魚混充」！吃到油魚恐腹瀉　消基會2招分辨

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此外，也有業者為了使「巴沙魚」片肉質變得軟嫩而浸泡「磷酸鹽」，雖是合法食品添加物，但若長期食用高磷食物，會導致消費者骨質疏鬆與腎臟疾病，也可能增加心血管疾病的風險。衛生福利部因此宣布，自2017年起，如果商品以特定的魚種名稱作為品名，產品內容物應確實含有品名所宣稱之特定魚肉，否則將違反標示不實之規定。
消基會因此針對傳統市場及網路電商通路中有的這些商品，進行品名調查、魚種鑑別試驗及磷酸鹽含量測試。選於2023年3月間在新北市及臺中市傳統市場、量販店及網路電商，購買品名為「鱈魚」的樣品4件及品名同時標示「多利魚」、「巴沙魚」、「鯰魚」等商品2件，共計6件做調查。
調查結果，2件測試磷酸鹽的巴沙魚樣品中，「磷」含量皆在標準之下，但仍建議幼兒應避免攝取添加磷酸鹽的食材。4件鱈魚樣品中，樣品經DNA萃取後進行魚種鑑別，2樣品結果與標示及宣稱內容不符，恐有違反《食安法》第28條標示不實之虞。
至於包裝上的明顯標示品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）、有效日期、營養標示、含基因改造食品原料、其他經中央主管機關公告之事項等，檢視本次6件樣品，除2個為散裝，不須依《食安法》第22條規定標示外，其餘4件包裝樣品，均符合《食安法》第22條規定。而購自網路電商的2件巴沙魚樣品，在電商平臺刊登的頁面商品描述，則有使消費者混淆之虞。
消基會並援引食藥署資料，教導民眾如何辨別出油魚，可以魚皮魚紋判斷，油魚的魚皮為灰色，會有白色凸起的紋路，且油魚的魚肉顏色通常呈現黃白色。
至於如何辨別多利魚與巴沙魚，通常多利魚的外觀為較接近橢圓型，而且魚體上有明顯藍黑色圓斑；巴沙魚外形較修長，切片後外形為長扁狀，建議消費者選購時可用外觀做判斷，若外形較扁長，應該是巴沙魚。起若產地為越南且是冷凍包裝，那可能是巴沙魚而非多利魚。