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工藤靜香有多強？金曲霸榜數10年、開畫展　被封「世紀偶像傳說」

▲工藤靜香擁有無數金曲、開過多場畫展、會設計珠寶，才華洋溢 。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
▲工藤靜香擁有無數金曲、開過多場畫展、會設計珠寶，才華洋溢 。（圖／翻攝自工藤靜香IG）

記者楊穎軒／綜合報導

工藤靜香1987年8月31日以女子偶像團體「小貓俱樂部」發行單曲〈禁忌的心電感應〉SOLO出道，後來推出的音樂作品都非常暢銷，被視為少數從女偶像歌手轉型實力派的流行女王，且橫跨1980年末至1990年末，聲勢和人氣長時間不墜，全盛時期，日媒封她為「世紀偶像傳說」、「偶像四天后」之一，與中山美穂、淺香唯、南野陽子齊名，樂壇首席偶像天后地位屹立不搖。

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▲工藤靜香是許多人心目中永遠的時尚ICON。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
▲工藤靜香入行35年，一直到今天仍是許多人心目中永遠的時尚ICON。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
唱片張張熱銷的工藤靜香，銷售數字都是千萬起跳，〈戀一夜〉、〈風暴的真面目〉、〈黃沙紛飛〉〈慟哭〉等經典曲攻佔日本公信榜長達數10年，1992年親自赴香港領取金唱片、雙白金唱片殊榮，她也因此紅遍整個東南亞，當時在台灣、香港、新加坡等地舉辦多場巡迴演唱會，1994年還飛澳門參加成龍主辦的成龍盃明星慈善賽車會。

▲工藤靜香唱紅無數金曲 。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
▲▼工藤靜香唱紅無數金曲 。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
▲▼工藤靜香唱紅無數金曲 。（圖／翻攝自工藤靜香IG）
工藤靜不只歌唱得好，還能擔任自己多張專輯的製作人，此外，也參與電視劇、電影演出，此外，對時尚有獨到品味的她，喜歡繪畫，又會設計珠寶，更自創珠寶、飾品品牌，續15年入選日本六本木國立美術館的作品展，多次開個人畫展，平時熱愛與丈夫木村拓哉衝浪，喜歡天天下廚，專研有機食材，擁有「全才女神歌姬」美譽，而她瀟灑、獨立、酷帥、有主見的個性至今影響許多女性。

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