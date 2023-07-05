誣指張淑娟是滾床女主角 周玉蔻、蔡玉真起訴原因曝光
去年九合一選舉期間，名嘴周玉蔻、蔡玉真為台北市長選舉，以擠牙膏方式爆料前中華民國小姐冠軍張淑娟是蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，遭張淑娟提告。台北地檢署今（5）日將周、蔡2人起訴，主因是檢察官調查時，周、蔡供稱是從一名曾任晶華酒店VIP訂房主管戴姓女子那裡聽到的，但戴女打臉2人說法。
記者潘千詩／台北報導
起訴書指出，周玉蔻、蔡玉真2人供稱，2021年4月18日在某餐廳吃飯時，聽到一名當時擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子提及此事，並聲請傳喚戴女當證人。
但戴女到庭後證稱，她不曾替張淑娟在晶華酒店訂房，也不可能在餐廳提及此事，晶華酒店也沒有保存訂房資料及入住紀錄。
檢方認定周、蔡2人未曾向張淑娟本人求證，僅憑單一消息來源，即擅自發表張淑娟是晶華緋聞案女主角，迄今也未提出相關憑據以供調查，涉犯加重誹謗罪；另外，張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資遭周、蔡任意散布，涉犯個資法。
檢察官認為，周、蔡以擠牙膏方式逐步特定張淑娟身分、炒熱議題並博取社會大眾關注，且去年9月22日，周玉蔻還在臉書預告將在當日的「辣新聞152」公布真實女主角的姓名，藉此提升節目收視率，而蔡玉真也因此獲得節目通告，堪認有為自己求不法利益的意圖。
檢察官認為，張淑娟已非公眾人物，個人隱私應受到憲法高度保障，無須受到社會輿論檢視，更與公共利益無關；周、蔡公布張淑娟個資，致輿論對張淑娟人格批判，損害張隱私權、個人資訊自主權，依法起訴周、蔡2人。