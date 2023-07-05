學校樓頂設太陽能板！「極強反光」快閃瞎大樓住戶 最終結局曝光
近年來全球環保意識抬頭，綠能發展成為趨勢，國內外都有學校在屋頂安裝太陽能板進行發電，增加社會效益。不過日前在香港的北區，就有大樓住戶深受其擾，因為對街學校的太陽能板造成反光，讓他們白天都無法看向窗外，畫面曝光引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位家住香港北區的民眾，6月24日上當地社群《靠北北區》抱怨，因為自家對街的「救世軍中原慈善基金皇后山學校」，在學校屋頂架設了好幾片太陽能板，卻成為他們這棟大樓高層住戶的夢魘，因為白天時一往窗外看出去，就會被強力刺眼的反光閃到，並拍下「超強反光」的照片作為證明。
照片曝光後引發當地民眾熱議，而校方則在時隔兩天做出回應，先是感謝家長與居民的提醒，同時也公布暫時的解決辦法：「本校已聯絡教育局及建築署，他們建議先用黑膠布作臨時遮蓋，以減低對鄰居的影響」。
在台灣是否也有類似的光汙染案例呢？2021年時，台北市北投關渡建造了一座風雨球場，但屋頂卻是斜角45度設計，將陽光反射至對面的兩棟大樓，讓住戶不堪其擾，不斷投訴陳情，校方也坦承疏失，承諾改善。
在2022年時，全台灣光害陳情案件約有4百件，最常被民眾檢舉的則是廣告招牌過亮，但對比其他類陳情上看30萬件，幾乎可說很罕見。近年除了屋頂安裝的太陽能板之外，也有越來越多高樓採玻璃帷幕設計，反光的影響更常見，但目前台灣針對光害管理，僅有2020年3月訂定「光污染管理指引」，沒有強制力，因此也沒有相關罰則。環保署現階段正在擬訂2.0指引，期盼能在今年底對外公布。