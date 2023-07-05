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阿堂鹹粥1碗300元被罵爆！不到兩年「漲價3次」　漲幅一次看懂

▲知名美食「阿堂鹹粥」，是許多觀光客到台南必吃的推薦美食，但近兩年數次宣布漲價，屢屢引發不小爭議。（圖／翻攝Googlemaps）
▲知名美食「阿堂鹹粥」，是許多觀光客到台南必吃的推薦美食，但近兩年數次宣布漲價，屢屢引發不小爭議。（圖／翻攝Googlemaps）

記者潘毅/綜合報導

知名美食「阿堂鹹粥」，是許多觀光客到台南必吃的推薦美食，但近兩年數次宣布漲價，屢屢引發不小爭議。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出阿堂鹹粥，近兩年以來招牌品項「魚肚鹹粥」的漲價幅度及當時的民眾反應。

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🔺2021年11月中『第一次漲價』　180元➠200元
2021年11月時，阿堂鹹粥在臉書粉專上宣布漲價，經典品項魚肚鹹粥、魚皮鹹粥從180元漲至200元，其餘品項也都有10元至20元不等的調整，店家坦承因食材、原物料價格不斷上漲，「阿堂真的扛不住」，向常客與老饕們致歉，但仍有許多民眾不買單，阿堂粉專遭灌爆、Google評價也被刷至1星。當時也有許多在地人湧入聲援，包含宅女小紅、律師林智群等名人，也都相繼發聲幫店家緩頰。

▲▲2021年11月，阿堂鹹粥在臉書粉專上宣布漲價，遭民眾湧入謾罵，小編則在12月發文再度致歉。（圖／阿堂鹹粥臉書）
▲▲2021年11月，阿堂鹹粥在臉書粉專上宣布漲價，遭民眾湧入謾罵，小編則在12月發文再度致歉。（圖／阿堂鹹粥臉書）
🔺2022年9月初『第二次漲價』   200元➠260元
距離上次阿堂鹹粥漲價僅隔9個月，店家又再度宣布調整價格，招牌品項魚皮鹹粥、魚肚鹹粥價格再從200元調漲至260元。老闆娘當時也解釋，因漁獲原物料價格不斷上漲，尤其虱目魚漲價特別兇，迫於無奈才跟著漲價。

🔺2023年7月5日『第三次漲價』   260元➠300元
距離上次漲價過了10個月，阿堂鹹粥今（5）日又再度調整店內的菜單，上面已無260元的「魚皮鹹粥」、「魚肚鹹粥」等品項，而有民眾到現場點餐才得知，現在改成「點一碗粥底，再另外加點的材料，例如想吃魚肚粥，就是變成要點一碗180元綜合粥+外加120元魚肚配料」，等於要吃到一碗過去的魚肚鹹粥要花費300元，如此變化也讓不少民眾質疑店家根本變相漲價，再掀起一片罵聲。

▲今（5）日有民眾在論壇PTT上發文提到，前往台南知名的阿堂鹹粥，想吃一碗平時最常吃的「魚皮鹹粥」，卻發現點法改變，價格變相調漲了。（圖／PTT）
▲今（5）日有民眾在論壇PTT上發文提到，前往台南知名的阿堂鹹粥，想吃一碗平時最常吃的「魚皮鹹粥」，卻發現點法改變，價格變相調漲了。（圖／PTT）
針對今（5）日菜單調整一事，《NOWnews》記者實際致電店家以及私訊粉專，截稿前都無最新回應。

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