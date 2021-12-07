阿堂鹹粥漲價遭出征！台南人不忍了　嗆「這句」電爆網友

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結果消息曝光後，引來不少網友怒嗆「一碗賣200到底要賣誰？」、「真傻眼，一碗200到底誰要吃啊」、「魚皮粥兩百？到底是」、「直接不吃這間就好了啊...」、「嫌賺太少，不願意撐一下等原料下跌，那大家換別家吃就好了」；而也有網友怒灌阿堂鹹粥Google一星評價「想賺錢想瘋了」、「扯，一碗兩百，別人沒漲就你漲」。
不過，對此事件，身為網紅宅女小紅在臉書傻眼表示「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評？這件事證明了沒有愛就不會有恨吧」；律師林智群也在臉書發聲「漲價後，對價格敏感的顧客就不會去吃，喜歡他們家東西的顧客還是會去，因為不喜歡它漲價，就去人家網站貼負評，這些人的人品喔實在是....一杯星巴克一百六都在排隊了....」。
而貼文都釣出不少台南人及老饕表示「嫌貴就不要吃，沒吃就刷負評真的丟臉」、「會去刷負評的我不信有吃過，以前一碗180賣爆，漲到200瞬間刷負評？」、「吃得起180元的粥，變成200塊就吃不起了嗎？會去刷負評的，沒幾個真的會去吃的吧」、「土生土長臺南人啦，看到那些外縣市的什麼都不懂就在嗆，真的有事，這間我從小吃到大，物價漲他們就漲價啊，漲20也吃不起？」、「真的很好笑...你不吃就不吃，有必要刷負評？300元沒料的拉麵都在排6小時了，真的笑死」、「外縣市那些喊貴的網友都別給我來吃，我們要吃的都要排隊更煩，200元也吃不起，180元就吃很爽？」（編輯：張嘉哲）