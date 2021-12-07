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阿堂鹹粥漲價遭出征！台南人不忍了　嗆「這句」電爆網友

▲台南知名的「阿堂鹹粥」不僅是當地人愛吃的名店之一，也是觀光客必朝聖的鹹粥店。（圖/Google地圖）
▲台南知名的「阿堂鹹粥」不僅是當地人愛吃的名店之一，也是觀光客必朝聖的鹹粥店。（圖/Google地圖）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 14:32:35

台南知名的「阿堂鹹粥」不僅是當地人愛吃的名店之一，也是觀光客必朝聖的鹹粥店，其有名的包括魚肚湯、鹹粥以及蝦仁飯等等。而日前，老闆在臉書上宣布漲價，表示「阿堂真的扛不住」向廣大的老饕以及食客道歉，結果網友不買單，不僅臉書遭灌爆，Google評價甚至也被洗一星負評，經過一天，不少在地人及老饕通通出面講公道話，甚至網紅、律師也都紛紛聲援。

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阿堂鹹粥位於台南中西區圓環邊，是專賣虱目魚料理的小吃，而業者上月中下旬在臉書發文表示「抱歉！ 阿堂表示扛不住！魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表」，包括魚肚、魚皮鹹粥一碗從180元漲到200元，整間店價格漲價10元至20元不等。

▲阿堂魚皮鹹粥一碗漲價到200元，連在地人都難以接受。（圖／阿堂鹹粥臉書）
▲阿堂魚皮鹹粥一碗漲價到200元，讓不少饕客為之震怒，怒刷Google評價。（圖／阿堂鹹粥臉書）
結果消息曝光後，引來不少網友怒嗆「一碗賣200到底要賣誰？」、「真傻眼，一碗200到底誰要吃啊」、「魚皮粥兩百？到底是」、「直接不吃這間就好了啊...」、「嫌賺太少，不願意撐一下等原料下跌，那大家換別家吃就好了」；而也有網友怒灌阿堂鹹粥Google一星評價「想賺錢想瘋了」、「扯，一碗兩百，別人沒漲就你漲」。

不過，對此事件，身為網紅宅女小紅在臉書傻眼表示「我以為東西太貴大家會選擇不要吃，沒想到是去刷負評？這件事證明了沒有愛就不會有恨吧」；律師林智群也在臉書發聲「漲價後，對價格敏感的顧客就不會去吃，喜歡他們家東西的顧客還是會去，因為不喜歡它漲價，就去人家網站貼負評，這些人的人品喔實在是....一杯星巴克一百六都在排隊了....」。

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▲在地人怒嗆去阿堂鹹粥Google刷負評的網友，認為沒必要因為漲價去刷負評。（圖/宅女小紅臉書）
而貼文都釣出不少台南人及老饕表示「嫌貴就不要吃，沒吃就刷負評真的丟臉」、「會去刷負評的我不信有吃過，以前一碗180賣爆，漲到200瞬間刷負評？」、「吃得起180元的粥，變成200塊就吃不起了嗎？會去刷負評的，沒幾個真的會去吃的吧」、「土生土長臺南人啦，看到那些外縣市的什麼都不懂就在嗆，真的有事，這間我從小吃到大，物價漲他們就漲價啊，漲20也吃不起？」、「真的很好笑...你不吃就不吃，有必要刷負評？300元沒料的拉麵都在排6小時了，真的笑死」、「外縣市那些喊貴的網友都別給我來吃，我們要吃的都要排隊更煩，200元也吃不起，180元就吃很爽？」（編輯：張嘉哲）

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