房市／健身教練改行當房仲　信義房屋吳頡麟獲服務尖兵獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
最後決定加入不動產仲介業，吳頡麟笑說，自己的當時想法很簡單：「雖然銷售的物品不同、客單價差距也很大，但我相信『服務』的原則是一樣的。」而且，買賣房屋是人生大事，也攸關資產安排、人生規劃等，「硬推銷」未必有用。換言之，「只要服務做好、擁有足夠的專業，就有可能成功！」秉持這樣的心態，吳頡麟選擇加入全台直營的信義房屋。
透過扎實的培訓課程、師徒制，吳頡麟逐步累積作為房仲經紀人員的專業力；在服務力方面，他延續過去當健身教練時的習慣，每次服務後，都會詢問客戶「服務過程有沒有需要改進的地方？」有些客戶會回饋「你剛剛講話太快、專有名詞聽不太懂」，他就懂得之後講話要更注意抑揚頓挫、適時詢問客戶是否有不理解的地方。
又或是房仲習慣用Line推案子給客戶，但有時客戶看過後沒有太多反應，他會詢問「這些案子是否有您不滿意的地方？」客戶就有可能進一步分享「我不喜歡暗廳、喜歡廁所開窗」等細節，有助於日後更精準配案。
「從每次服務、每一位客戶身上學習」成為吳頡麟成長的關鍵，尤其每次協助客戶成交，就像參與客戶的人生大事，在在都讓他感受房仲工作的意義、重要性。此次獲得「服務尖兵獎」肯定，吳頡麟也希望，持續秉持一貫的服務精神，繼續幫更多客戶完成家業夢想。