《拳上》Toyz飲恨倒地！鍾培生殺紅眼狂揍 「獲勝感言」觀眾噓爆
《拳上 Tha Cage 終於之戰》今（5）日登上台北小巨蛋，重頭戲Toyz大戰鍾培生比賽熱血刺激，Toyz出場就搭配2個演員警察和S2《英雄聯盟》世界大賽冠軍樂曲震撼登場，「香港電競教父」鍾培生則帶著多位「小丑」和交響樂團調侃Toyz霸氣站上擂台，雙方比賽大戰3回合後，第4回合鍾培生經由裁判判定TKO（技術擊倒）打敗Toyz，但全場觀眾也在賽後大喊「劉偉健」，表達對Toyz的支持。
記者張志浩/綜合報導
拳賽第一回合開始，Toyz和鍾培生都殺紅了眼，鍾培生甚至在比賽中將雙手揹在後背，並示意Toyz出拳，雙方在互相出拳試探和閃躲後，並未有一方搶得先機，直到第一回合尾聲，Toyz抓到空擋，調整節奏後精準出拳集中鍾培生，並將鍾培生逼到擂台邊，引發全場歡呼，Toyz更在第一回合結束後向鍾培生怒吼，才回到角落休息。
第二回合和第三回合火藥味不減反升，前一回合看似落居下風的鍾培生在經過幾次的閃躲後找回節奏，抓準Toyz左手位置過低的痛點，頻頻朝右路和中路切換進攻，而Toyz體力也開始下滑，只能被迫閃躲，鼻子周遭也開始紅腫甚至出血，三回合結束後，Toyz連站立都開始有些困難，最後裁判考量選手安全，判定TKO（技術擊倒），由鍾培生獲勝，兩人也相互致意。
回顧兩人恩怨，從10幾年前戰隊合約問題鬧翻，後續頻頻在實況和社群互嗆，直到此次《拳上》前一天記者會，鍾培生無預警賞了Toyz一巴掌，如今所有愛恨情仇彷彿在一次拳賽有些化解；不過賽後鍾培生仍狠嗆「一個沒有底線的人是不會贏的」，引來在場觀眾倒采，而Toyz則是展現風度回應「請大家給培生一點掌聲，能打他幾拳我很開心」，全場觀眾大喊「劉偉健」表示支持。