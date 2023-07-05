《拳上》孫生「瘋狗流」暴打小哥哥艾里！觀眾看超爽：好險有護具
《拳上 Tha Cage 終於之戰》今（5）日登上台北小巨蛋，在Toyz與鍾培生的重頭戲前登場的，是《反骨男孩》成員孫生對決小哥哥艾里，賽前兩人就不斷放話要「打趴對方」，沒想到拳賽開始前，兩人竟戴上保護頭部的護具，讓全場觀眾噓聲四起，但比賽真正開打後，孫生有如瘋狗般瘋狂進攻，只會往前的策略讓艾里無力防守，最後裁判判定孫生，有場邊觀眾事後透露，「看完這場，還好他們有戴護具。」
記者張志浩/綜合報導
孫生賽前表示，想不到自己第一次站上小巨蛋，是以擂台形式上場，而比賽開始後，孫生絲毫不想進行體力調節，開場就不斷出拳，並將自己和艾里的距離拉近，讓艾里無法發揮臂展優和手長的優勢，甚至還要做出犯規的轉身閃躲，遭到裁判警告。
在後續的二、三回合，場邊主播和賽評不斷提到孫生的體力問題需要注意，沒想到孫生在鈴聲一響，仍繼續全力突進，艾里雖然有嘗試做幾次進攻且成功，但頻繁的閃躲和拉開與孫生的距離，也讓他疲於奔命，體力大幅消耗，原先以為戴護具精彩度會大打折扣的比賽，反而變得熱血沸騰。
雖然沒有扣倒對方，但最後孫生靠著裁判評分，成功打敗小哥哥艾里，賽後訪問也嗆對方就是「台中屁孩」，還說希望《拳上》大家會喜歡，未來期盼酷炫和偉哥「也能來一場」，把觀眾情緒帶到最高點，但他也認真表示，所有選手都很認真訓練，不希望這場秀讓大家失望。而在這場拳賽結束後，一名有進場的黃先生也向《NOWnews》記者說道，「原本看他們戴護具真的很失望，跟著噓，結果兩個人打得有夠兇，還好有護具啦，沒護具說不定會收力，沒收力可能真的會送醫院。」